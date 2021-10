Estación del Tren Maya estaría cerca de Dzitás

VALLADOLID.— El proyecto de construir una estación del Tren Maya en el ejido de Pisté, cerca de la caseta de cobro, al parecer será modificado, pues de acuerdo con información obtenida, ahora se ocuparía un terreno del ejido de una ranchería cercano a Xocempich, comisaría de Dzitás, donde se construirá un puente que pasaría sobre la vía de cuota.

Se le hicieron varias llamadas teléfonicas al comisario ejidal de Pisté, Evelio Mis Tun, para que informe al respecto, pero no contestó.

Sin embargo, se averiguó que al parecer no se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Turismo del gobierno federal y se optó por modificar el proyecto.

Propuesta

El comisario ejidal propuso hace unos meses construir la estación del Tren Maya metros antes de llegar a la caseta de cobro, viajando de Mérida hacia Valladolid.

Pero Sectur se negó y les comunicó que el plan sería por el mismo lado, pero pasando la caseta, ya que hay planes de construir una carretera que enlace con la vía federal libre, justo en donde está el acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Esta propuesta no le pareció al comisario ejidal, debido a que no se reconocería el pueblo de Pisté y no se beneficiarían los prestadores de servicios, sobre todo los artesanos, y ahí se quedaron las negociaciones.

De acuerdo con la información obtenida, se está negociando con ejidatarios de una ranchería ubicada por el lado norte, cerca de Xocempich, con el objeto de que por partes se concrete la construcción de la estación.

El proyecto implicaría construir un puente para pasar sobre la carretera de cuota y tomar la carretera que se construiría para llegar a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Pero las autoridades del sector no han detallado todo lo relacionado a los proyectos de las estaciones en esta zona oriente.

Afecta modificación

El cambio no beneficiaría a los prestadores de servicios de Pisté como lo han planeado las autoridades, de modo que es completamente falso que el proyecto vendría a reactivar la economía de los otros pueblos por donde pasaría el Tren Maya.

Actualmente se benefician decenas de trabajadores debido al desarrollo de la obra, pero cuando concluya el plan ya no habrá ningún tipo de beneficio, considerando que los visitantes irán directo a la zona arqueológica y no reconocerán el pueblo de Pisté.— Juan Osorio Osorno