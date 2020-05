Estamos “sobre hielo muy delgado” en la pandemia: Mauricio Vivas

“Hay que sostener el esfuerzo contra el coronavirus”

Hay escenarios en los que el optimismo no está permitido. El coronavirus asusta, pero también da miedo la confianza, que puede llevar a relajar las medidas implantadas para contenerlo.

Por esta razón, el Dr. Mauricio Sauri Vivas, cabeza del equipo encargado de gestionar la emergencia sanitaria, se cuida mucho de insinuar siquiera algo que pudiera interpretarse como que estemos cerca de recuperar la normalidad.

Sin embargo, por esta moderación conforme evoluciona la epidemia y se incrementan las cifras de contagiados y fallecidos en la entidad, se acumulan también las dudas. Hay demasiadas incógnitas que si fueran despejadas podrían ayudar al gobierno a mitigar la ansiedad provocada por la incertidumbre y propiciar mayor implicación ciudadana en los pasos a seguir para salir de la crisis.

Es imprescindible informarnos, conocer los hechos, para sentirnos parte de lo que ocurre a nuestro alrededor. Con base en esta premisa, planteamos a cinco secretarios del gobierno de Mauricio Vila Dosal algunas inquietudes de los yucatecos sobre la epidemia. En esta primera entrega, ofrecemos las respuestas del Dr. Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud de Yucatán:

Situación actual

Estamos por llegar al día 50 de la plaga en el Estado, con buena parte de la población confinada en sus casas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Falta mucho?

“Estamos dando una dura batalla en todo el Estado y lo único seguro es que todos los esfuerzos que podamos hacer tienen su equivalencia en vidas que se salvan. Hace unos días, la canciller alemana Ángela Merkel usó una expresión que ilustra bien el momento en que nos encontramos: ‘Todavía estamos caminando sobre hielo muy delgado’. Es muy importante que todos sigamos poniendo de nuestra parte para salir adelante. Y en eso los medios de comunicación tienen un papel crucial para informar, fomentar la prevención y evitar un sensacionalismo que puede ser muy dañino en una crisis como ésta”.

¿Por qué los reportes diarios de la Secretaría de Salud siguen siendo tan escuetos? Incluso se llegó a decir que Yucatán es uno de los estados que manejan los datos con menos transparencia. ¿No cree que esto pueda estimular la difusión de rumores y mensajes falsos?

“Al contrario. La recomendación de los técnicos y científicos es que los reportes médicos se limiten a la información dura, al dato, sin adornos ni otros llamados, dejando en la autoridad las medidas y consejos a la ciudadanía. Y sobre la transparencia es imposible hacer un comparativo de los estados, porque todos trabajamos con la misma base de datos que es centralizada a nivel federal, y es completamente pública”.

¿No sería bueno dar más información? Sin revelar la identidad de los fallecidos, decir, por ejemplo, dónde se contagiaron, cuándo, precisar cuántas pruebas de detección se han aplicado, cuántos infectados están intubados, etc.

“Cada día se informan los volúmenes de casos confirmados, los sospechosos, los hospitalizados, los recuperados y los lamentablemente fallecidos. Y precisamente por humanidad, se respeta la privacidad que requieren los yucatecos que están hospitalizados o aislados, y sus familias”.

¿Limitar la información obedece a alguna instrucción del gobierno federal?

“Los reportes tienen todos los datos que técnicamente corresponde entregar, precisamente porque hemos constituido un equipo del más alto nivel técnico para ir guiando las decisiones que son claves en una pandemia, y una de ellas es precisamente la transparencia de los datos con que hemos procedido”.

¿Cuánto contribuyen los expertos del comité especial de salud para estar uno o dos pasos adelante de la estrategia federal para atender la pandemia?

“Es clave el apoyo de los técnicos, más aún en una situación que es nueva en todo el mundo, donde cada día se están probando nuevas alternativas de acción y evaluando sus resultados. A nombre de Yucatán quiero agradecer la responsabilidad con que han hecho su trabajo, al igual que todos los equipos de salud, emergencias, quienes trabajan en hospitales y seguridad. Es admirable su compromiso”.

Hasta el día de hoy tenemos, oficialmente, 411 contagiados confirmados y 32 muertos por Covid 19, pero se sabe que (como ocurre en todos lados) la epidemia está subregistrada. ¿Cuáles cree usted que sean los números más apegados a la realidad?

“Precisamente por el estado de subregistro que tiene una enfermedad nueva en todo el mundo, sería muy aventurado apostar un número de contagiados. Mi invitación es que toda energía que podríamos destinar a especular, la dediquemos a prevenir, a decirle a la gente que se quede en casa, que mantenga distancia mínima de un metro y medio, que se lave las manos, que use las aplicaciones que creamos aquí, con innovación y talento yucateco: el chat de la salud en WhatsApp, la línea 800 Yucatán y la aplicación Meditoc para quienes comienzan a experimentar síntomas. Ahí debemos concentrarnos, porque cada esfuerzo, por pequeño que parezca, puede salvar vidas”.

¿Cuántas camas hay disponibles en Yucatán? ¿Cuántos ventiladores? ¿Cuántos médicos especialistas? ¿Son suficientes?

“Hemos puesto en marcha un proceso de reconversión hospitalaria que nos permitirá ampliar las áreas y camas exclusivamente habilitadas para atender a quienes se contagien del coronavirus y requieran hospitalización, así como para incrementar el número de unidades de cuidados intensivos para pacientes cuyo estado de salud sea más grave. La ampliación temporal del Hospital de Valladolid permitirá contar con 100 camas adicionales para enfermos no graves, que pueden llegar a convertirse en unidades de cuidados intensivos”.

“Hospital temporal”

“Además, el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI podrá funcionar como un hospital temporal exclusivo para enfermos de Covid 19, con casi 500 camas, de las cuales 52 contarían con tomas de oxígeno para pacientes que requieran cuidados críticos, que se podrían ampliar con tanques de oxígeno portátiles para pacientes no graves que solamente requieran este elemento en mascarilla o puntas nasales; 123 para cuidados intermedios y 315 para cuidados mínimos. A esto se suman 20 cápsulas aislantes para traslado de pacientes con coronavirus, 110 unidades de asistencia respiratoria, mejor conocidas como ventiladores, y 69 monitores de signos vitales” (Continuará).— Megamedia

Covid-19 /Más respuestas

El secretario estatal de Salud, Mauricio Sauri Vivas, respondió preguntas sobre la pandemia:

¿Hay motivo de alarma?

“Hay motivo de alarma en Yucatán y en todo el mundo. Por eso, si alguien duda si salir o quedarse en la casa, por favor que decida quedarse. Si el factor de contagio sube unas décimas, la situación cambia completamente, para todos. Por eso les pedimos este esfuerzo que, sabemos, es muy duro para cada familia, especialmente para los que viven al día con sus ingresos”.

¿Por la atención al Covid-19 se corre el riesgo de descuidar las demás enfermedades?

“Todo el sistema de salud está puesto en tensión, en todo el mundo. Y tal como en otras latitudes, nuestros equipos de salud van a seguir dando todo lo que tienen para salvar las vidas de sus pacientes, cualquiera que sea su enfermedad, no solo Covid-19”.

¿Qué calificación le pondría a la respuesta de los yucatecos a las medidas establecidas por el gobierno, como el llamado a quedarse en casa, el uso de cubrebocas, la ley seca, etc.?

“Esto es un maratón, no una carrera de 100 metros. Y estamos recién empezando. Estamos bien, pero lo importante es no bajar la guardia, seguir siendo responsables. El otro día un muchacho me decía que como él es joven y no tiene familiares mayores, no tiene miedo. No podía creer cuando le mostré casos concretos de jóvenes sanos que han muerto en otros lugares del mundo. Por eso insisto, y les pido a ustedes que nos ayuden: cada esfuerzo que hacemos, cada vez que nos quedamos en casa, podemos estar cambiando la historia entre la vida y la muerte de otra persona o de nosotros mismos”.