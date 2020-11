Están intactas las cuentas de Tizimín

No hay ningún embargo, fue solo solicitud, dicen

TIZIMÍN.— “No hay ninguna cuenta embargada en el Ayuntamiento, fue solamente “una solicitud de embargo” afirma el alcalde Mario González González tras las declaraciones emitidas un día antes por el litigante Lincoln Palma Rodríguez en cuanto a un juicio laboral a favor de un ex empleado.

Acompañado de Helberth Sánchez Polanco director de Tesorería y Finanzas, el primer edil aclaró que las cuentas bancarias de la Comuna están intactas y que el embargo solo podría ocurrir si el Tribunal les notifica.

Como se recordará, ayer publicamos la visita que realizó el asesor legal Lincoln Palma con el actuario Joaquín Gasca Medina para notificar el embargo a dos cuentas bancarias del Ayuntamiento de Tizimín por el juicio laboral a favor del ex empleado Félix Antonio Simá Kinil.

Según el litigante la deuda es de 575 mil pesos por el despido injustificado en la pasada administración que encabezó José Luis Peniche Bates.

Al respecto, el tesorero Sánchez Polanco dijo que tiene un proceso pues hasta ahora el tribunal no les ha notificado para que ellos pueden decidir si pagan o no o se llega a un acuerdo.

Incluso dijo que se desconoce si fue despedido en la pasada administración de Peniche Bates, pues lo único que recuerda es que aún estaba de empleado del zoológico en la administración de María del Rosario Díaz Góngora, pero no lo podrían asegurar ya que con Peniche y Mezo (José Mezo Peniche, ex alcalde) no les dejaron nóminas.

“Esto es solo una solicitud de embargo, por lo tanto es el tribunal quien nos tiene que citar a comparecer”, expresó Helberth Sánchez.

Por su parte, Mario González señaló que de llegar a un arreglo se pueden dar dos cosas: que se le reinstale o se le pague, pero hasta que el tribunal decida.

Esto no es nuevo de esta administración, dijo, pues en cada trienio surgen demandas laborales.

“Por eso ahora cuando entramos al Ayuntamiento se les aclara a los trabajadores que es un puesto de confianza que dura solo 3 años y terminando el periodo, si se te da la oportunidad de quedarte pues qué bueno, pero si no, no crean que es eterno”, expresa.

“Lo hemos platicado con el personal que es un compromiso de tres años, hay quienes se han quedado por eficientes, pero hay otros que se van pues en cada administración meten gente nueva” dijo.

Recalcó que la comuna no ha tenido la necesidad de estar enfrentando y pagando laudos laborales.

Sin embargo el tesorero recordó que cuando estaba como alcalde Jorge Vales se pagó a un grupo de ex trabajadores 4 millones luego que lo solicitó el tribunal y se fue dando a plazos y cada determinado mes.— WENDY UCÁN CHAN