“Esto no es una broma”

Inspecciona Vila el retén en zona límite con Q. Roo

PETO.— El gobernador Mauricio Vila Dosal visitó ayer por la mañana el cerco sanitario que se instaló desde el sábado en la frontera con Quinta Roo, con la finalidad de comprobar que se aplican todas las medidas de prevención.

La finalidad del cerco sanitario es detectar a tiempo si alguna persona que está de paso presenta algún malestar que pudiera ser síntoma del coronavirus.

Con equipo especial, médicos, personal de salud, autoridades y la Secretaría de Seguridad Pública han estado haciendo los chequeos a todas las personas que ingresan al Estado como medida de prevención.

Cabe señalar que todos los vehículos que ingresan al Estado procedentes de Quintana Roo tienen que pasar por este filtro sanitario.

Alrededor de las 10:30 de la mañana llego el gobernador a la Unidad de Inspección Sanitaria e hizo un recorrido para constatar las medidas de prevención que se están tomando.

Después, Vila se dirigió a los medios de comunicación que estaban presentes e informó que han estado en contacto con las empresas privadas para que en la medida de sus posibilidades puedan apoyar.

También señaló que se hace el saneamiento de los edificios públicos y también en el transporte público, donde se realiza limpieza profunda.

Recordó que se suspendió el reemplacamiento vehicular y se reanudaría el 20 de abril, e indicó que se respetaran los descuentos, por lo que señaló que solo se corren las fechas.

“Aquí en Yucatán estamos tomando todas las medidas posibles, creo que son pocos los estados que están tomando las medidas posibles, pero lo más importante es que la gente asuma su responsabilidad porque es tarea y trabajo de todos; tomar las medidas de higiene y no salir públicamente, a menos que sea estrictamente necesario.

“Es importante que la gente sepa que no son exageraciones, que esto no es broma, que es un tema importante y no queremos estar como están hoy las regiones de Italia, de España y como estuvo China.

“Estamos en un análisis constante de lo que son las cosas que podemos hacer; también es importante que en ciertas etapas y como esto se vaya desarrollando, iremos tomando las medidas más extremas y en ese sentido es importante esperar el día a día de como se den los acontecimientos.

“Hay que esperar los impactos económicos y esperar que el Gobierno Federal pueda anunciar algunas medidas de fondo especial para apoyar la economía de las familias.

“Por otra parte, informó que no ha habido cierre de puertos, pero ya se suspendieron los cruceros, ya no van a seguir llegando por lo menos hasta el próximo mes.

Después del recorrido que realizó, se trasladó al hospital comunitario, donde se reunió en privado con la doctora Raquel González Cámara, directora del nosocomio.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA

Acciones

En su gira de ayer Vila hizo un recuento de las acciones que ha puesto en marcha.

Licencia

Vila Dosal recordó la licencia con goce de sueldo para los trabajadores del gobierno del Estado mayores de 70 años y con alguna discapacidad, así como mujeres embarazadas.

Exhorto

Reiteró un exhorto a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los 106 alcaldes a sumarse a estas acciones, así como a la iniciativa privada.

