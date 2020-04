“Esto se va a salir de control”

Lío en El Cuyo a causa del retén por coronavirus

EL CUYO, Tizimín.— Un nuevo enfrentamiento se registró en el puerto anteanoche por el enojo de los pobladores a causa de la presencia de personas ajenas a la comisaría.

El lío empezó poco después de las 6 de la tarde, cuando un grupo de personas convocó a toda la población con el repique de campanas para darse cita en el comisariado municipal en busca de tomar acuerdos con base en la alerta que existe por la pandemia mundial a causa del coronavirus o Covid-19.

Como se recordará, desde el inicio de la contingencia un grupo de ribereños se encargó de conformar un filtro que impedía el acceso a personas que no son de El Cuyo, lo que originó roces y con ello la intervención del comisario, Jesús Callejas Soto, para que se desintegrara y quedará en manos de la Policía Municipal el reten sanitario.

Sin embargo la flexibilidad oficial de permitir el acceso a personas que no son de El Cuyo desencadenó el enojo de un grupo de pobladores, quienes estaban en contra de que el comisario otorgue cartas de vecindad para que foráneos o familiares de los habitantes entren a pasar la cuarentena.

Cansados, se dieron cita en el centro del puerto y su primera petición fue sacar al comisario Callejas Soto, por lo que agentes Municipales se trasladaron al puerto, pero al querer ingresar ya había un retén de casi 100 personas que les impedían acceder al poblado.

Tras la intervención del secretario de la Comuna, Reyes Aguiñaga Medina, y luego de varios minutos de diálogo, las autoridades municipales lograron acceder y llegar al comisariado municipal donde se llevó a cabo una reunión que duró cerca de dos horas.

En medio de reproches y quejas se tomaron varios acuerdos entre los que sobresalen: no permitir el paso a turistas nacionales o extranjeros, dejar que los residentes extranjeros salgan una vez a la semana para abastecerse de alimentos no sin antes presentar un oficio que les deberá expedir el Ayuntamiento.

No se le permitirá el paso a personas que lleguen de visita, exhortar a los habitantes a permanecer en sus casas, se permite el acceso a los abastecedores y proveedores con extremada precaución, y se hará censo de las personas extranjeras que radican en el Cuyo.

Otros puntos acordados fueron: se tomarán medidas contra las personas ajenas al puerto que intenten ingresar, un grupo de personas permanecerá en horarios establecidos en apoyo al filtro con la condición de ser solo observadores, el comisario no podrá expedir cartas de vecindad así como también permitir el acceso al personal médico.

Al ser consultado sobre las medidas, el comisario expresó su desacuerdo en que el Ayuntamiento le haya dado control a un grupo de pobladores pues “solo incitan al divisionismo en lugar de pensar en equipar hospitales o donar material necesario al persona de las clínicas”.

“Hacen mal al exponer a la gente en los filtros donde no se están tomando medidas pues no tienen cubrebocas, ni guantes, ni mucho menos algo que los haga inmunes al coronavirus, solo les dieron un gafete”.

“Esto se va a salir de control, puede haber más problemas; yo no me presto a esto, estamos afectando los derechos y las garantías individuales de las personas viendo a los demás como bichos raros. Siento que lo mejor para cuidarse es no salir de su casa, ese tipo de campañas debemos emplear”.

“No quieren que nadie entre al puerto, pero los mismos pobladores estamos yendo a Tizimín, hasta el mismo regidor va y viene, nadie está exento de contagio, mejor vamos a prepararnos por si llegara algún caso a nuestro municipio”, expresó.

El mismo gobierno, puntualizó, ha pedido que no haya aglomeraciones y no se está respetando pues, “con esa reunión donde hubo más de 100 personas, ¿donde quedó la sana distancia?”.— WENDY UCÁN CHAN

