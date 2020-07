“Estocada” a comerciantes

Anticipan más despidos por las nuevas medidas

VALLADOLID.— La ya afectada economía de los empresarios que expenden productos o servicios no esenciales se agudiza mucho más con las nueva medidas de restricción anunciadas por el gobierno estatal.

De acuerdo con lo anunciado anteanoche por el gobernador Mauricio Vila Dosal, ya no podrán trabajar los sábados y domingos, cuando sale al centro a comprar un poco más de gente que lo normal, aunque no como quisieran, debido a que aún se mantienen los filtros sanitarios en los cuatro accesos principales a la ciudad, por donde llegaban clientes de municipios cercanos.

Una de las medidas dispuestas por el gobernador Mauricio Vila Dosal es que los comercios no esenciales solo podrán abrir de lunes a viernes hasta las seis de la tarde, de modo que los sábados y domingos queda totalmente restringido, debido al aumento de los contagios del Covid-19 en la entidad.

Valladolid reunía hasta ayer 414 contagios con los 17 nuevos casos detectados.

En semanas pasadas los comerciantes dijeron que no les ayudaba mucho abrir de lunes a viernes, y hace apenas unos 15 días les permitieron hacerlo toda la semana, a fin de reactivar la economía, sin embargo aún hubo inconformes porque no se abren los accesos a la ciudad, de donde llega alrededor del 70% de los clientes, provenientes de municipios cercanos.

Anteayer publicamos que empresarios hoteleros, en una reunión virtual que sostuvieron con el alcalde Enrique Ayora Sosa le pidieron abrir los accesos a la ciudad, a fin de que pueda entrar la gente y pernoctar en los centros de hospedaje, ya que apenas de manera esporádica llegan uno o dos agentes de viajes y se hospeda en algún hotel, pero la realidad es que están pasando por una crisis nunca antes vista y sentida, lo que los está haciendo despedir a elevado número de empleados.

Empresarios locales comentaron que el gobierno dice que está tratando de reactivar la economía en la entidad, lo cual es completamente contradictorio a sus acciones y medidas que está tomando, pues al no trabajar algunos días dejarán de hacer ventas y por lo tanto se tendrá que volver a despedir a los pocos empleados que ya habían contratado, pues no habrá suficientes recursos para pagar los salarios completos.

También comentaron que estas medidas que se están tomando será la estocada que les hacía falta para arruinarlos mucho más, en los momentos cuando pensaron que podrían levantarse poco a poco, sin embargo ahora la situación es complicada.

En su opinión, ellos cumplieron con todos los protocolos de salud en sus negocios, sin embargo continuaron los contagios, entonces eso quiere decir que las exigencias de las medidas de salud de las autoridades no han sido suficientes ni las adecuadas para frenar y controlar los contagios, y ahora que se les salió de las manos afectan al sector comercial.

Las autoridades municipales informaron que las medidas que anunció el gobierno estatal las respaldan totalmente y aseguraron que ellos se encargarán de llevarles el oficio a los comerciantes no esenciales para informarles que solo pueden abrir de lunes a viernes, de tal modo que no haya pretexto de que no fueron avisados.— Juan Antonio Osorio Osorno