Estrena servicio turístico

Ponen en marcha en Valladolid el nuevo turibús

VALLADOLID.— En rueda de prensa en el Palacio Municipal se informó que mañana miércoles dará inicio el servicio del Turibús en un proyecto denominado (City Tours), que dará paseos por diferentes puntos de la ciudad, proyecto en el que la empresa ADO habría invertido alrededor de $800,000.

El servicio de paseos por la ciudad se anunció hace más de un mes, durante una visita que realizó el gobernador Mauricio Vila Dosal, que arribó a la zona a realizar una gira, para poner en marcha varios proyectos turísticos y anunciar que otros estaban en proceso, entre ellos el parque temático Xibalbá del grupo Xcaret.

Eduardo Córdoba Balbuena, gerente peninsular de la empresa ADO, explicó que esta ciudad es la primera considerada como Pueblo Mágico en el interior del Estado donde se ofrecerá el servicio de paseos por la ciudad, que dará inicio en las puertas del centro artesanal, ubicado frente al parque, por el lado norte del zócalo de la ciudad.

Se recorrerá el barrio de San Juan, el ex convento de San Bernardino de Siena, La calzada de los Frailes, las Cinco Calles, el barrio de Candelaria, Casa Delio Moreno Cantón, el ex telar La Aurora, el parque de Santa Lucía con su respectiva capilla, el cenote Zací, Santa Ana, el parque de los Héroes, museo San Roque, Casa de la Cultura, el Palacio Municipal y la iglesia de San Servacio.

En el caso de la calzada de los Frailes, los ocupantes del Turibús, tendrán la oportunidad de bajarse en las Cinco Calles y caminar toda la Calzada hasta llegar al barrio de Sisal, en el entorno de San Bernardino de Siena, y el camión buscará calles alternas como la calle 49 para dirigirse al lugar y esperar a los turistas para que de nuevo aborden el camión y continúen su recorrido.

Esto quiere decir que el Turibús no circulará en la calzada, tomando en consideración que por ahora la calle es angosta y no puede maniobrar el autobús, pero también en cuanto se concluya se inicie el proyecto de mejoramiento de imagen, ya no habrá circulación vehicular en el lugar, aunque será opcional para la gente, si quieren caminar se bajan, pero los que no quieran pueden seguir en el camión.

Se informó que los costos por persona será de $80 para los adultos y $60 para los niños y el recorrido tendrá de duración de alrededor de una hora, y se les dará una breve reseña histórica de los puntos que se vayan visitando.

Los boletos se venderán en las puertas del centro artesanal, o con el mismo conductor del autobús, incluso se está manejando la posibilidad que también se venda en las oficina de Turismo, toda esta información se les hará llegar a los hoteleros locales para que ellos mismos le informen a sus huéspedes todo lo relacionado a este nuevo servicio turístico en la ciudad, a fin de promover los puntos de la ciudad.

En la presentación del plan estuvo presente el alcalde, Enrique Ayora Sosa, y Enrique Domínguez León, representante de la Secretaría y Fomento Turístico del gobierno del Estado. Luego se ofreció un recorrido en el Turibús a los medios de comunicación para constatar el recorrido y su duración que será de alrededor de una hora en promedio.

Las salidas del Turibús serán a las 9:10 y a las once de la mañana, y por la tarde a las seis, siete y ocho.

Por cierto quien adquiera un boleto, lo puede usar en cualquiera de los horarios del día, incluso si no completó su recorrido en uno, puede continuarlo en otros, con el mismo tique.— Juan Antonio Osorio