Estrenan calles dos comisarías de Tizimín

Gasto de más de 4 millones en las nuevas carreteras

TIZIMÍN.— Con una nueva inversión aproximada a los 4 millones de pesos, el sábado pasado, el alcalde Mario González González reafirmó su compromiso de impulsar el desarrollo del municipio.

Acompañado del director de Obras Públicas, José Díaz Marrufo, y el regidor de Desarrollo Rural, Luis Briceño Aguayo, acudió a la comisaría de Tixcancal donde fue recibido por la comisaria municipal Margarita Caamal Bacab y pobladores para cortar el listón inaugural de mil cuarenta y dos metros lineales de nuevas calles pavimentadas y cuyos trabajos requirieron una inversión de 1 millón 999 mil 364 pesos.

Landy Esther Mukul, en representación de los vecinos beneficiados agradeció al alcalde el trabajo realizado y hacer realidad una petición que venían haciendo desde hace 10 años.

Por su parte, la comisaria municipal reconoció la buena relación y el constante acercamiento del alcalde con los habitantes de Tixcancal para aterrizar proyectos que “hoy benefician a 120 familias más”.

“Estamos logrando un compromiso más en esta comisaría”, afirmó el alcalde, quien recordó que fue en septiembre del año pasado cuando “junto con vecinos de este rumbo recorrimos estas calles que estaban en condiciones deplorables”.

“No sólo les hicimos la pavimentacion sino que hicimos, además, otras calles blancas porque ustedes se lo merecen y nosotros no medimos el esfuerzo que se tenga que hacer para poder cumplirles”.

“Tenemos la responsabilidad de trabajar tanto en la cabecera como en las comisarías y con respecto a calles que sufrieron afectaciones por las inclemencias del tiempo, sólo estábamos a la espera de que mejoraran las condiciones del clima para retomar nuestro programa de bacheo para el cual ya habilitamos 4 cuadrillas”.

“Es nuestro compromiso de bachear todas las calles en mal estado, en la ciudad y en comisarías, pero es necesario hablar con la verdad, ya que es un problema que no sólo es privativo de Tizimín sino de todo Yucatán, donde incluso hasta tramos estatales, que no le corresponden al municipio, están con baches, pero no es culpa de nadie, es importante señalarlo, este año fue un año atípico, con intensas y constantes lluvias que causaron daños a la infraestructura vial”.

Luego de recorrer las nuevas calles acompañado de algunos vecinos, el alcalde se dirigió a la comisaria de Chan Cenote donde también inauguró calles nuevas.

Ahí fue recibido por el comisario municipal Wilberth Balam Poot, la ciudadana Silveria Tah Kauil y el joven Orlando Chablé Tah.

Contenta por los trabajos realizados en pro de vecinos de su colonia, Silveria Tah Kauil expresó en lengua materna las palabras de agradecimiento, mismas que fueron traducidas por el joven Orlando quien de manera espontánea solicitó a las autoridades ser incluido en el acto protocolario para dar un mensaje al alcalde. “No importa que yo no viva por estas calles, pero sé que el beneficio de esta obra es para todo Chan Cenote”, subrayó el joven.

“Quiero extenderle mi agradecimiento en nombre de todos los beneficiarios quienes saben que estos trabajos son de gran ayuda, ya que era difícil el tránsito y más para las personas con alguna discapacidad; gracias a estas obras ya no habrá charcos de agua y se evitará en gran medida la proliferación de mosquitos, sabemos que falta mucho por hacer en nuestra comunidad, pero estamos conscientes que Tizimín es grande, pero confiamos en que con su buen trabajo pronto cambiará la imagen de Chan Cenote”, finalizó.

Jose Díaz Marrufo, director de Obras Públicas, informó que se realizaron 923 metros lineales de calles pavimentadas en las cuales se invirtieron 1 millón 992 mil 672 pesos.

Díaz Marrufo precisó que al igual que en otras obras realizadas con recursos del Ayuntamiento se cuenta con la garantía de un año “por lo que cualquier desperfecto en la construcción de esta obra, cualquier ciudadano puede hacer llegar la observación al comisario y éste a su vez comunicarlo a la dirección de Obras Públicas para que hagamos valer la garantía con la empresa constructora para la reparación inmediata”.

Por su parte, el alcalde enfatizó en que “han sido nueve años que ustedes, vecinos de este rumbo, estaban solicitando estas calles y hoy gracias a un esfuerzo conjunto podemos concretar esta petición.

“No hay día de descanso para nuestra administración, la pandemia nos obligó a un receso que ha sido dañino en la parte económica y para el crecimiento de nuestro municipio”.

Estamos tratando de que el recurso aplicado luego de dos años y dos meses de administración se sienta en cada una de nuestras comisarías y en la cabecera, con acciones que son ya palpables y a la vista de todos”.

“En los próximos días estaremos de vuelta con ustedes para colocar la primera piedra de dos nuevos domos, uno en el preescolar y otro en el terreno del telebachillerato”.

“No están solos, vamos a venir las veces que sean necesarias y estamos cumpliendo cada uno de los compromisos adquiridos y estamos asumiendo con responsabilidad nuevos compromisos”.

“Es nuestro trabajo servirles y juntos vamos a salir adelante”, agregó el alcalde quien luego del corte del liston inaugural recorrió y supervisó los trabajos realizados y se dio tiempo de escuchar peticiones de vecinos del rumbo.