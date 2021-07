Estrenan mercado porteño

No tienen agua y luz aún, pero ya venden antojitos

PROGRESO.— Aunque aún no se inaugura la obra terminada hace un mes, tres puestos del nuevo mercado construido en el parque de Chicxulub Puerto ya funcionan, pero solo en las mañanas debido a que no pueden abrir de noche porque no cuentan con electricidad.

Se trata de dos locales ubicados en el lado sur del parque y uno del mercado.

Se averiguó que desde hace una semana los tres puestos venden antojitos regionales y, desde que abrieron, tienen mucha clientela. Anteayer sábado en la mañana atendieron a muchos visitantes.

Locatarios que aún no ocupan sus puestos comentaron que el parque y el mercado no tienen energía eléctrica ni agua potable, así que no los pueden usar, y que ellos ignoran cuándo les conectarán ambos servicios básicos.

Fue el 16 de julio de 2020 que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) adjudicó, en licitación, a Grupo Constructor Posadas y Constructora Peninsular Cugra la construcción del “Mercado en Chicxulub”, que ambas empresas presupuestaron en $7.941,337.74 (sin IVA incluido), y el “Mejoramiento de plaza en Chicxulub”, presupuestado en $12.043,056.08.— Gabino Tzec Valle

De un vistazo

Chicxulub Puerto

Las dos obras de la Sedatu en Chicxulub Puerto se debieron empezar en julio de 2020 pero se iniciaron en octubre, cuando la Sedatu aceptó ampliar los locales de 24 a 36, como pedían 18 vecinos que llevaban 30 años vendiendo en el parque y no fueron incluidos en el mercado.

Chelem y Chuburná

Los parques de Chelem y Chuburná, también remozados con el Programa de Mejoramiento Urbano de 2020 de la Sedatu, tampoco cuentan con energía eléctrica ni agua potable.