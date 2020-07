Estudiantes sin certificados

En Valladolid ya preocupa próximo período escolar

VALLADOLID.— Egresados del nivel medio superior están pasando por serios problemas, ya que pese a que han pagado casi $350 aún no reciben sus certificados y no pueden inscribirse en alguna licenciatura.

En caso que se autorice el inicio del ciclo escolar en línea, muchos de ellos no tienen computadoras ni internet en sus casas.

Los alumnos de sexto semestre del Cobay pagaron $350 como cuota para recibir sus certificados desde el mes de junio, pero les indicaron que posteriormente recibirían el documento; sin embargo, hasta ahora no lo tienen, lo cual atrasa el proceso de inscripción en alguna universidad, incluso no les han comunicado sobre la fecha de entrega.

La mayoría de los estudiantes de nivel medio superior están preocupados porque no les dan informes sobre la entrega de sus certificados y sus calificaciones físicas, pues solo les dijeron su promedio de manera verbal, por lo tanto no pueden continuar con sus procesos para cursar su licenciatura. Ante la contingencia surgió el rumor que el ciclo escolar iniciará en el mes de agosto de manera virtual, con lo que varios enfrentarán otro problema porque no cuentan con una computadora ni internet en sus casas.

Algunos padres de familia han pedido a sus hijos que mejor esperen la evolución de la nueva normalidad para continuar con sus estudios, pues están conscientes que las clases no son las mismas en línea que presenciales, por lo tanto no se garantiza el buen aprendizaje de los educandos.

En el caso de los universitarios de escuelas privada, solo pagarían colegiaturas sin aprender lo que deben, por lo que muchos están pensando la situación, que derivaría en una baja inscripción en las universidades públicas y privadas.

Sin embargo, aún hay tiempo para saber lo que podría pasar, ya que apenas están empezando las vacaciones y cuentan con un poco más de un mes para conocer la evolución de la pandemia del Covid-19.— Juan Antonio Osorio Osorno