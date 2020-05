“Estudiar en línea, nuevo reto”

Alumnos de UT del Mayab inician el cuatrimestre

PETO.— Alumnos de la Universidad Tecnológica del Mayab iniciaron anteayer el cuatrimestre en línea debido a la contingencia sanitaria.

El director José Antonio Jiménez Chi informó que anteayer los alumnos iniciaron el cuatrimestre y se planearon las clases en línea, de tal manera que se puedan ver todas las asignaturas que marca el plan de estudios.

Recordó que los alumnos de Tecnologías de la Información, Entornos Virtuales y Negocios Digitales dominan por completo las plataformas digitales y no tienen ninguna dificultad para trabajar y recibir clases virtuales con sus maestros.

En cuanto a la carrera de Gastronomía, los jóvenes repasan la teoría que se debe de abarcar durante el cuatrimestre y cuando se termine la contingencia sanitaria y retornen a la universidad, se enfocarán en la práctica en el complejo gastronómico.

Señaló que a pesar de que las clases son en línea o en plataformas, no hay retrasos en el plan de estudios porque se enseña a los alumnos los contenidos que marca.

En el caso de la ingeniería de Mecánica Automotriz, los alumnos también se enfocan en la teoría y cuando regresen a las aulas estudiarán en el taller.

El director dijo que en la carrera de Agricultura los jóvenes pueden sembrar cultivos en sus terrenos para practicar.

Explicó que se respeta el calendario escolar y los alumnos verán todos los contenidos a fin de que no se pierdan las clases.

Por su parte, los alumnos de Tecnologías de la Información trabajan en una plataforma de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), como una prueba piloto que se implementa para que todo sea en línea.

Prácticas profesionales

Finalmente comentó que en el caso de los alumnos que debían iniciar sus prácticas profesionales el lunes, comenzarían en junio y concluirán en tres meses.

Por su parte, el rector Jaime Ariel Hernández Santos indicó que la sensación de no contar con la mano amiga, a quien saludar o a quién sonreír en el aula es algo incomparable, pero la contingencia no será un obstáculo que no se pueda superar.

“Estudiar en línea es un nuevo reto, confío en la capacidad de los alumnos y maestros para estudiar en esta modalidad mientras regresamos de manera habitual a nuestra universidad”, informó el rector.

“Sabemos el esfuerzo que se hace para superar todo esto, pero nada impedirá forjarnos de manera personal, académicamente y profesionalmente”, agregó.

“Se viven tiempos de cambios, pero nuestro futuro está ahí, nuestra capacidad y nuestra actitud nos sacarán adelante, pongamos el ejemplo como universitarios, quédate en casa y sigue las recomendaciones emitidas, juntos eduquemos al Covid-19 a desaparecer de nuestras vidas”, exhortó.

Finalmente señaló que la contingencia sanitaria no será un impedimento para que los alumnos continúen con su preparación, pues se cuenta con maestros comprometidos y muestra de eso, es que ayer inicio un nuevo cuatrimestre con clases en línea.— MIGUEL MOO GÓNGORA