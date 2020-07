Evidencian a lancha con nueve personas en Chelem

Una lancha con nueve personas, sin tapabocas, en Chelem fue evidenciado hoy domingo porque sus tripulantes incumplieron tres medidas del protocolo sanitario establecido por el gobierno de Yucatán para prevenir contagios de Covid-19.

“SSP Yucatán así está la gente en sus lanchas en Chelem por falta de vigilancia marítima. Más de 9 personas a bordo, más varias ‘waverunner’ (motos acuáticas) junto a la lancha”, denunció Abelardo Magaña Galué en su cuenta de Facebook hoy, en el segundo domingo de las vacaciones de verano.

Magaña Galué compartió tres fotos de la lancha “Romeo 1”, con nueve personas a bordo, entre ellas un niño, quienes no usan tapabocas. En una de las tres imágenes se ve una moto acuática acoderada a la lancha.

El gobierno de Yucatán autorizó que el 3 de julio reabran las marinas, que cerraron desde el 29 de marzo por la pandemia de Covid-19, a petición del Ayuntamiento de Progreso y prestadores de servicios turísticos para apoyar a 4,000 trabajadores que dependen económicamente de esos negocios.

Medidas obligatorias

El protocolo sanitario para la reapertura de la navegación de las embarcaciones de recreo incluye, entre otras medidas, llevar seis pasajeros como máximo en una nave menor de 40 pies y ocho personas si es mayor de 40 pies; no acoderar las naves, que solo la familia use su embarcación, sin llevar invitados ni hacer fiestas, y que todos usen tapabocas.

Multa de 43,000 pesos

Pero no todos cumplen con las medidas sanitarias. Por ejemplo, el domingo 4 frente a Uaymitún la Secretaría de Seguridad Pública detectó que en el yate “Pichancha”, registrado a nombre de Carlos Jorge Musi, viajaban a 10 personas, entre ellas varios niños, cuando está autorizado a llevar solo a cuatro, así que al dueño se le impuso multa de $43,000 y se aseguró por siete días la embarcación en la marina.

Sanción al aire

En el caso de la lancha “Romeo 1”, la SSP no ha dado a conocer si le impondrá similar sanción al propietario de la embarcación.

Es jurisdicción de la Capitanía

No obstante, la denuncia pública genera reacciones entre usuarios de Facebook. Nubia Magaña Galué le replicó al denunciante: “Te van a decir que compete a Capitanía de Puerto y Capitanía te va a decir que está autorizada la navegación (de recreo)”.

Fernando J. Vazquez Rivas, a su vez, señaló: “En tu auto solo 1, en tu lancha 9”, en alusión a que el gobierno de Yucatán prohibió desde abril que en los vehículos particulares viaje más de una persona, como medida para prevenir los contagios de Covid-19.

Aída González, por su parte escribió: “Fíjate que en Chixchulub, al menos donde estoy, ves más gente que entra en su auto y se instala en la playa que en el mar o en lanchas. Para nada parece segundo domingo de temporada”.

“No perjudican”

Otros usuarios, en cambio, consideraron que los tripulantes de “Romeo 1” no causan problemas. Ulises Betancourt opinó: “Yo no veo que perjudiquen a nadie, simplemente están pasando un domingo en familia” y Cynthia Ponce coincidió: “Podría ser un nucleo familiar que ha pasado el confinamiento juntos. No podemos juzgar sin saber. Y si esto es aéreo como dicen, lugar abierto y mar es lo mejor. Dejemos de juzgar”.

