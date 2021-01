Evidencian a maestros

Quejas de padres de familia tras amenaza en redes

TIZIMÍN.— Padres de familia evidenciaron a profesores de la escuela secundaria Miguel Barrera Palmero, luego de las amenazas que hubo de retirar los apoyos económicos a los estudiantes.

Como se recordará, el pasado 24 de enero la institución publicó en su cuenta oficial de Facebook la siguiente advertencia:

“Padres de familia, ignoro porque sus hijos se están saliendo de los grupos formados por los maestros para recibir información de sus clases en línea, solo les informo que los que no estén participando en la entrega de tareas lo comunicaré al departamento de becas y serán retirados dichos apoyos económicos”.

El anuncio generó controversia en redes sociales, al grado que padres de familia comenzaron a evidenciar a los profesores.

En medio de la polémica que se generó hubo reacciones de padres de familia que se comunicaron al Diario para explicar la situación que viven sus hijos.

En la cuenta de Facebook de la escuela fue eliminada la publicación debido a los comentarios y presiones.

Ramón Alonso Coh, uno de los padres de familia inconformes, dijo que su hijo estaba en pleno ciclo escolar cuando lo cambiaron de grupo y los maestros de varias materias no le enviaban las tareas que muchos de sus compañeros ya habían entregado.

Por si fuera poco fue complicado integrarse pues no conocía a los alumnos de su nuevo grupo y le costó trabajo poder hacer amigos para que se ponga al día.

Sin embargo, resaltó que lo peor fue que en asignaturas como matemáticas, el profesor envía las tareas en fotos, pero no explica cómo hacerlas, lo que complica el aprendizaje del alumno, además hay maestros que no responden de recibido y no le dan una retroalimentación a los estudiantes.

Dijo que su hijo tuvo la calificación más baja en educación física, pues el maestro no comprendió que por el cambio de grupo no estaba actualizado con las tareas.

“Cómo es posible que me lo reprueben si creo que hace más deporte por las tardes que el propio maestro”, concluyó el padre de familia.— WENDY UCÁN CHAN

Caso

Minelia Canché Castro dijo que su sobrina tiene problemas con la entrega de tareas.

Sin recursos

Comentó que la mamá de la niña no siempre tiene dinero para ponerle crédito a su celular.

Empeña celular

En dos ocasiones su hermana ha tenido que empeñar su celular porque no tenía recursos económicos, incluso se salió de los grupos de Whatsapp donde está.

Sacrificios

Señaló que no le parece justo que amenacen a los alumnos de esa manera porque desconocen los sacrificios que enfrentan.