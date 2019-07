Exalcalde de Progreso: Hay observaciones, no faltantes

Cortés Góngora afirma no temer a Vicefiscalía estatal

PROGRESO.— Luego que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) lo denunció a principios de julio ante la Vicefiscalía Anticorrupción del Estado por el presunto desvío de $8.016,320 en 2017, José Isabel Cortés Góngora, quien fue alcalde de 2015 a 2018, afirma que no le teme a nada y que está tranquilo y dedicado a trabajar en su negocio de la pesca en este puerto.

La ASEY presentó ante la Vicefiscalía Anticorrupción denuncias contra 24 alcaldes del trienio 2015-208 por un faltante de $30 millones del ejercicio de 2017.

Una querella es contra Cortés Góngora por presunto peculado de $7.929,805 mediante la simulación de pagos. Otra es contra Cortés Góngora y Freddy Gabriel Pech Martínez, hoy exdirector del Sistema Municipal de Agua Potable de Progreso (Smapap) por presunto daño patrimonial de $86,515 y ejercicio abusivo de funciones por pagar a familiares en la nómina de ese organismo.

Cortés Góngora, quien cumplió 71 años de edad el 15 de junio pasado, concedió una entrevista al respecto, mientras almorzaba bistec a la cazuela en el restaurante “El Cordobés”, en la calle 80 entre 29 y 31 de la ciudad.

Comenta que dos o tres veces a la semana acude a las 3 de la tarde a almorzar en ese restaurante y entre bocado y bocado responde a las preguntas que se le hacen.

“Ya lo dije muchas veces: en el Ayuntamiento no me robé ningún peso, entré a trabajar y poner en marcha mi proyecto de ayudar a la gente pobre”, afirma, mirando al Palacio Municipal.

Asegura que no hay faltante, sino observaciones hechas, y todo está documentado para que se aclare.

Indica que no hay denuncia penal contra él, que está tranquilo, no le teme a nada, vive en este puerto dedicado a atender su negocio de la pesca y, por cierto, dice que “el mero está tronado”.

“En la entrega-recepción está la documentación de toda mi administración; la empresa González y Asociados, que se contrató como auditor externo, fue la encargada de documentar todo; lo único que hay son observaciones; no se me ha notificado que hay un faltante de $7.5 millones”, expresa.

“Algunas personas dicen que me robé ocho millones de pesos, pero todos están libres de hablar y decir lo que quieran. Me entero porque me lo comentan, pero no pierdo mi tiempo revisando lo que se publica”, añade.

Señala que en el Smapap se hizo la observación de un faltante de poco más de un millón de pesos; había una factura de unos $400,000 que se pagó a la CFE, pero los auditores pedían que se entregue un comprobante del pago (millonario), cuando pudieron acudir a CFE para solicitar el estado de cuenta y comprobar que se pagó.

Relata que Pech Martínez acudió a las oficinas del Smapap para revisar la documentación y comprobar que no hay faltante, pero le negaron la entrada y se lo dieron por escrito, eso lo presentó a la ASEY y con eso el caso quedó concluido.

El ex edil afirma que él no entró a hacer carrera política en el Ayuntamiento, que no es político y quiso ser alcalde para trabajar, ayudar a la gente pobre de las colonias, pero no lo dejaron trabajar, siempre lo atacaron, no lo apoyaron y le cerraron las puertas por el gobierno estatal, así que hizo lo que pudo con mucho esfuerzo.

“Hicimos 250 cuartos para familias de escasos recursos, instalamos 13 techumbres a escuelas y pisos de cemento, entre otras obras.

“Presenté en la Cámara de Diputados proyectos turísticos para Ciénaga 2000 (colonia de esta ciudad) de hacer un corredor, así como para ‘La Draguita’ en la colonia Francisco I. Madero, una piscina en el playón poniente (de este puerto)”, detalla.

Cortés Góngora, quien en 2015 ganó la alcaldía con el Partido Nueva Alianza (Panal), declara que es priista, que nunca dejó de serlo.

Del alcalde Julián Zacarías Curi, quien ganó con el Partido Acción Nacional (PAN), dice que también es priista, como la mayoría del personal del Ayuntamiento 2018-2021, y que no es panista.— Gabino Tzec Valle

Ex aspirantes priistas

“Acá en esta mesa de ‘El Cordobés’ en la primera vez que participamos como precandidatos a la alcaldía por el PRI, nos reunimos Julián Zacarías, María del Carmen Ordaz Martínez y yo para intercambiar impresiones e ideas de la política”, recuerda José Cortés Góngora, alcalde de Progreso de 2015 a 2018.

Ataques constantes

Al alcalde (Julián Zacarías) hay que dejarlo trabajar. No busco la confrontación con él ni con nadie; fuimos precandidatos del PRI a la alcaldía. No es bueno ni sano estar peleado con un presidente municipal; a mí no me apoyaron, hubo ataques constantes de los medios de comunicación, pero salimos adelante y acá estamos”, añade.