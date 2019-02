Exalcalde de Progreso: “No me robé nada”

Cortés Góngora pide al que acusa presentar pruebas

PROGRESO.— Tras dejar el cargo el 31 de agosto de 2018, ayer lunes reapareció en público el exalcalde José Cortés Góngora y declaró que Roger González Herrera debe comprobar con pruebas su acusación de que causó un daño de $100 millones al patrimonio de Progreso.

En el artículo editorial “¿Cómo borrar a Progreso?” publicado el lunes 4, el director del Consejo Estatal de Población (Coespo) y asesor del Ayuntamiento de Progreso, afirmó que “… todos los exalcaldes y exalcaldesas que tuvo ese municipio intentaron borrarlo y destruirlo, pues robaron y aprovecharon sus cargos para hacerse de enormes fortunas utilizando la dádiva y la mentira para mantenerse en el poder.

“Particularmente, el último alcalde surgido del Panal y de un ajuste de cuentas entre los mismos priistas dejó un daño patrimonial al municipio de casi 100 millones de pesos, delito por el cual tendrá que responder en los próximos meses ante las autoridades competentes”.

Preguntado al respecto, Cortés Góngora, expriista que ganó con el Panal en 2015, dijo ayer: “Que compruebe todo lo que dice, el que acusa debe tener las pruebas a la mano, no es solo hablar por hablar, no me robé nada, ni diez centavos, ese señor dice puras mentiras.

“Que le rasquen bien a las cuentas a ver qué encuentran y que presenten pruebas de lo que me acusan”, añadió.

Cortés Góngora es presidente de la Sociedad Unión y Fuerza, Servicios Turísticos, la cual es duela del predio del sindicato taxista donde en los días de crucero se instala el tianguis artesanal y ayer estuvo en ese inmueble.

Encuentro

Ayer a la 1 de la tarde, el alcalde Julián Zacarías Curi (expriista que ganó con el PAN) llegó, saludó a Cortés Góngora, dio el banderazo de la obra que convertirá la calle 23 en andador turístico y, después, ambos recorrieron el tianguis artesanal.

En el recorrido, platicaron del local del tianguis.

También estuvieron Manuel Basto Rivas y Freddy Santos Morales, quienes fueron director de Transporte y oficial mayor de la Comuna que presidió Cortés Góngora e igual son taxistas.— G.T.V.