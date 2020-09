Exalcalde defiende a una excolaboradora

No había dónde sacar “extritas”, dice Jorge Vales

TIZIMÍN.— Una exfuncionaria municipal percibía 30 mil pesos mensuales y no 179 mil pesos, dice el ex alcalde Jorge Vales Traconis en cuanto a una nota publicada ayer por el Diario, en la sección Local, donde se enlistaba a varios funcionarios, académicos e investigadores con onerosos salarios.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la secretaria del Ayuntamiento Gabriela Gutiérrez Marfil mantiene un salario mensual de 179 mil 711 pesos.

Sin embargo, Gabriela Gutiérrez no es funcionaria del actual Ayuntamiento, sino que estuvo como regidora secretaria pero de la administración anterior que encabezó Jorge Vales.

Incluso el exalcalde Vales Traconis indica que el sueldo que percibieron sus regidores y el de él se mantuvieron durante sus tres años y aclara que no había de donde sacar “extritas” pues la situación estaba difícil.

Recordó que su sueldo libre de cobros de impuestos era de 50 mil pesos mensuales y el de la secretaria de la Comuna de 30 mil, mientras que de sus regidores eran de alrededor de 25 mil pesos.

“Ha de haber un error, no sé de donde inventan, no es verdad, incluso Gabriela ya no trabaja en el Ayuntamiento”, afirma.

Añade que el sueldo que tuvieron sus regidores del cabildo fue el mismo que se pagaba desde el período del exalcalde José Dolores Mezo Peniche, ya fallecido.

Según se averiguó, en el Ayuntamiento actual se siguen manteniendo los mismos salarios y ha subido en un mínimo debido a los ajustes de la inflación.

El presidente municipal, Mario González González, percibe alrededor 52 mil pesos al mes.— WENDY Aracelly UCÁN CHAN