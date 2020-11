Excusas del edil de Muna por la plaga de baches

Las calles en general de la villa de Muna están intransitables y el argumento de las autoridades a cada señalamiento al respecto es que así han estado por años, que así están la mayoría de las poblaciones, que no hay recursos suficientes para realizar las reparaciones, etc., y la más nueva: que el ayuntamiento “no es un banco donde hay millones para ‘malgastar’ como antes sucedía y nadie decía nada”.

La nueva excusa es en aparente alusión a las acusaciones de desvío de recursos que se hicieron contra el antecesor del priista Rubén Carrillo Sosa: el panista Víctor Maravé Sosa, actual rector de la Universidad Tecnológica del Poniente, con sede en Maxcanú, cargo con que el gobernador Mauricio Vila Dosal lo premió tras el desastroso final que tuvo su administración como alcalde.

En un escrito que publicó el pasado miércoles, vía que optó en esta ocasión en lugar de una transmisión por Facebook, Rubén Carrillo Sosa dijo que su labor es “trabajar, no caer en dimes y diretes”.

En su publicación, Carrillo Sosa dice que su única crítica en su contra son los baches y de nueva cuenta se excusa diciendo que “todos los municipios de Yucatán tienen graves problemas de baches debido a las lluvias”.

El priista, quien llegó a la alcaldía en un segundo intento pues antes ya había contendido, pero perdió precisamente ante el ahora rechazado Maravé Sosa, otra vez recurrió a la supuesta expresión del gobernador Mauricio Vila Dosal, en cuanto a que “es imposible reparar todos los baches del estado”.

“Mis compañeros alcaldes comparten el mismo problema. Nos tocó tiempo difícil pero no nos hemos dado por vencidos a pesar de recibir críticas de quienes sabemos son los mismos pero eso es normal todo gobierno recibe críticas”.

“El presupuesto es insuficiente para cubrir baches y no dejaré sin apoyo a enfermos para cubrir baches, repito, infórmense sobre la situación y así siempre caminaremos de la mano siempre hacia adelante, pero por favor, aquél que señale sin información correcta que se acerque para explicarle la situación, no sólo es hablar por hablar”, dice el escrito.

En su comunicado, Carrillo Sosa hace alusión a los apoyos entregados durante la pandemia y luego de las afectaciones ocasionadas por los fenómenos meteorológicos, por lo que dice que “en ningún momento nos guardamos allí estuvimos y seguimos estando”.

“Muchos dicen que porque otros ayuntamientos realizan más obras, la respuesta es clara porque tienen más presupuesto y cada municipio tiene dependiendo la cantidad de habitantes. Muna no es lo mismo que Ticul o Tekax, en habitantes y presupuesto municipal y vean también tienen baches y calles malas.

“El ayuntamiento de Muna no es un banco donde hay millones para “malgastar” como antes sucedía y nadie decía nada. Nuestro presupuesto está designado cuando llega y en cantidades exactas a gastar en tal obra”, argumenta.

Por lo que dice Rubén Carrillo Sosa, reparar las calles de la villa es malgastar los recursos.

Como lo hecho otras veces, el alcalde se excusa diciendo que las calles han estado deterioradas hace mucho tiempo: “Así han estado desde años, el pavimento no es eterno se desgasta con el uso y los años y si nos llueve como lo hizo este 2020 nos va peor”.

En las partes finales de su escrito, Carrillo Sosa admite que la mayoría de las calles están en mal estado: “Lo único que les pido es colaboración, eviten pasar por las calles muy dañadas, sé que casi todas están así pero hay otras que no y por donde se pueden pasar para evitar accidentes”.

La publicación fue comentada por dos personas, una de ellas, Fernando Euan Casanova, escribió:

“Creo q se ha ahorrado mucho en los eventos q se suspendieron x la pandemia. Con eso se podría reparar algunas calles . Creo q habría q buscar nuevas opciones para poder tener más recursos en tesorería. Hay q buscar soluciones no polémica”.

El comentario recibió rápida respuesta del administrador de la página, quien le contestó: “Fernando Euan Casanova todo lo ahorrado se fue en apoyo a la gente que lo necesito durante la pandemia te invitamos a pasar a tesorería y te mostrarán cuánto se dio en estos meses”.

El otro comentario fue de Jesus Couoh Ordoñez, quien dijo: “Con recuerdos (recursos) de infra(estructura) se puede realizar esos trabajos, no creo que no tenga fondos esas cuentas porque obras creo ninguna ham hecho más que unas calles de muy mal estado. Ojalá pronto compongan la que hecharon a perder por la línea del tren por una mala planificación para la realización de sus banquetas que no sirven para nada”.— Megamedia