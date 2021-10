Exediles de Progreso imputados por cohecho realizarán servicio social

Darán donativo ex concejales del trienio 2015-2018

PROGRESO.– De los once ex regidores del Ayuntamiento 2015-2018 que presidió José Isabel Cortés Góngora, los cuales están imputados por el delito de cohecho, siete solicitaron la suspensión condicionada de salida alterna y en un plazo de seis meses tendrán que cumplir con realizar servicio social y acudir a firmar en los primeros cinco días de cada mes en el Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Los otro cuatro ex ediles vinculados a proceso por cohecho y que apelaron la resolución de Diana Yadira Garrido Colonia, jueza tercero de Control del Primer Distrito Judicial con sede en el Centro de Justicia Oral de esta ciudad, podrían también solicitar la suspensión condicionada del proceso penal.

Los siete ex ediles que solicitaron la suspensión condicionada del proceso penal por cohecho y que de manera tácita aceptan que cometieron el delito, precisa la juzgadora Garrido Colonia, tendrán que realizar un donativo (cuyo monto no se dio a conocer) a una institución, así como de realizar trabajo social en un plazo de seis meses.

Al término de los seis meses, en el cual no podrán salir de la ciudad y tendrán que acudir a firmar en los primeros cinco días de cada mes en el Centro Estatal de Medidas Cautelares, se extingue el proceso penal, pero no son absueltos del delito que cometieron, precisó la licenciada Diana Garrido.

Todavía no comienza a correr el plazo de seis meses para que cumplan con las condiciones aprobadas por la jueza de control Garrido Colonia, el Juzgado de Control tiene que notificar oficialmente al Ayuntamiento de este puerto para que los siete vinculados a proceso por cohecho realicen trabajo social.

El proceso penal por cohecho denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por el Ayuntamiento 2018-2021, inició el 12 de julio, fecha en que los 11 ex ediles del trienio 2015-2018 fueron vinculados en audiencia celebrada ese día en el Centro de Justicia Oral de este puerto.

Solicitud

El caso lo lleva la jueza Garrido Colonia y durante el proceso de los 11 ex ediles imputados por cohecho, a mediados de septiembre pasado cinco de los vinculados solicitaron la suspensión condicionada con salida alterna, el jueves 9 pasado otros dos ex ediles solicitaron también la suspensión condicionada, la cual fue aprobada.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicionada del proceso penal, se entiende como el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado en el cual éste se somete a una o varias condiciones.

En el proceso por cohecho, detalla la juez Garrido Colonia, la víctima es el estado y en la suspensión condicionada del proceso penal, si no hay apelación de la víctima, entonces el imputado tiene que cumplir con las condiciones aprobadas. En los primeros cinco vinculados no hubo apelación y en el caso de los dos últimos hasta ayer lunes no se había presentado apelación.

La jueza Garrido Colonia precisó que el proceso se basa en la presunción de inocencia de los vinculados por cohecho, el Juzgado no puede proporcionar los nombres de las personas que solicitaron la suspensión condicionada del proceso penal, ni el monto del donativo que darán.

En cuanto al servicio social, es el Ayuntamiento el que comunicará al Juzgado, qué tareas se les encomendarán y el Centro Estatal de Medidas Cautelares, es la que supervisará que se cumplan.

El cabildo 2015-2018, lo integraron: José Cortés, Enrique Ordaz Martínez, María del Carmen Villanueva Ávila, Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Enrique Núñez Castro, todos del Panal; los priistas Jorge Méndez Basto, Gabriela Flores Chan, Margarita Peniche Linot y el panista Jorge Casanova Simá.— GABINO TZEC VALLE.