Exfuncionario de Bokobá denuncia abuso policial tras detención

BOKOBA.- Edgar E.M.H., ex Síndico municipal, denunció un presunto abuso de autoridad en una detención por elementos de la SSP, acompañados de la comandante municipal, Gabriela Mezeta.

El hombre relató que alrededor de las 20 horas del sábado se dirigió en motocicleta a casa de un amigo ''para el segundo tiempo del partido de fútbol de Pumas contra Cruz Azul'', al entrar a la casa policías de la unidad 6600 llegaron y le pidiendo que salga, ya que se llevarían su motocicleta por no tener placas.

“Salí de la casa y les dije que era un abuso de autoridad y no podían llevársela porque está estacionada y no circulando”.

Entonces los elementos lo detuvieron y lo trasladaron a la comandancia municipal, aunque no le informaban el motivo de su detención.

''Me pidieron que sople al oficial, éste me dice que “estas adentro”; luego me presentan como todo un delincuente''. Según su relato después lo abordaron a la patrulla para trasladarlo a la dirección de seguridad pública de Motul, ''ahí me aplican la prueba del alcoholímetro y salgo con 36 grados, que según la ley no amerita una detención ni el traslado a Motul''.

“Entonces el elemento escribe en la hoja de ingreso a la cárcel, ''alterar el orden público, ordenando 36 horas de arresto”.

El exfuncionario exigió a una investigación a asuntos internos de la corporación. Espera que se actué conforme a la ley contra los oficiales de la unidad 6600.- MAURICIO CAN TEC