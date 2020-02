Exhiben a un edil con fotos “viejas”

Ataja el de Río Lagartos: “No me quitan el sueño”

TIZIMÍN.— Dos fotografías de Erick Alcocer Estrada, alcalde de Río Lagartos, en donde aparece supuestamente en estado inconveniente, se han hecho virales en las redes sociales de la región, generando críticas en contra

En una de las gráficas se muestra al primer edil tirado en suelo y dormido, siendo esto blanco de memes y burla a la primera autoridad.

Algunas cuentas de Facebook lo destapan como aspirante a diputado.

Al respecto el presidente municipal de Río Lagartos calificó tal acción con tintes políticos con la intención de manchar su imagen con fotografías antiguas.

El funcionario municipal explica que esas gráficas se las tomaron en Mérida cuando se hacía el carnaval en el Paseo de Montejo cuando ni si quiera era autoridad.

Añade que no pretende levantar denuncia en contra de alguien a pesar que conoce a la persona quien comenzó a difundir sus fotos pues es seguirle el juego.

“Es algo que no me quita el sueño, no me voy a pelear con nadie, solo ignorar y responder con trabajo en mi bello puerto.”

El alcalde añade que es normal que comiencen a salir ese tipo de criticas pues se aproximan tiempos de política y tienen que buscar de donde para perjudicarlo.— WENDY UCÁN CHAN

