Exhortación a hacer de Dios “el centro de vida”

La Asunción, el premio a María por su sí generoso

TZUCACAB.— Durante la misa oficiada anteayer a la Asunción en su día en la parroquia de San Francisco Javier, el presbítero Sergio Gutiérrez Torre habló sobre el misterio de la Virgen.

El párroco indicó que “los católicos están llamados a creer este misterio de la santísima Virgen María, que esta fiesta nos haga reconocer durante todo momento, como la santísima Virgen, que Dios debe convertirse y ser siempre nuestros centro de vida”.

Durante la misa de las 7 p.m. el presbítero dijo que la Virgen, con un sí generoso, aceptó de parte de Dios, la invitación para ser la madre del Salvador.

“Por todo lo que realizó la santísima Virgen, por todo lo que entregó y ofreció su vida a Dios, por ese sí generoso, Dios la premia con la Asunción, que es uno de los regalos más grandes de Dios, porque durante su vida, no puso ningún pretexto, no miró hacia otro lado, nunca supo decir no a lo que Dios le decía. María es llevada al cielo por Dios, es lo que hoy celebramos es la primera fiesta y de esta manera veneramos a la virgen María.

“En 1950 el Papa declaró esto como un logro, nosotros los católicos estamos llamados a creer este gran misterio, de la santísima Virgen que está junto a Dios en el cielo intercediendo y velando por nosotros.

“Que esta fiesta nos haga reconocer que Dios debe convertirse y ser siempre el centro de nuestras vidas, no pongamos pretextos a los llamados de Dios para servirlo, estar dispuesto al cumplimiento de la voluntad de Dios, aprendamos de la Santísima Virgen María, a llevar en todo momento el mensaje de Jesús.— MARTÍN CHAC BACAB