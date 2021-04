Exhorto a los papás en Sisal

Invitan a cultivar la vida espiritual y emocional del hijo

SISAL, Hunucmá.— En la misa de las 11 de la mañana del cuarto domingo de Pascua, el presbítero Francisco Kantún Medina meditó ayer sobre el Evangelio de San Juan “El buen pastor da la vida por sus ovejas”.

Para ser un buen pastor, afirmó, “es necesario entender qué es ser un pastor y, segundo, qué es ser un buen pastor, que consideremos lo que se nos ha puesto en nuestras manos, porque lo que no se ama no lo cuidamos, no lo defendemos. Solo el que ama cuida y protege.

“Para ser un pastor hay que amar al rebaño, aunque no sea tuyo, porque hay que aprender amar como si tú fueras el dueño”, dijo.

Contó que durante los ochos años de formación que tuvo en el seminario les inculcaron cuatro principios para ser un buen pastor.

Primero, el aspecto humano; segundo, el intelectual; tercero, el espiritual y por último, el aspecto pastoral; así como tener equilibrio en estos cuatro ámbitos.

Igual preguntó a los fieles “¿cómo está tu madurez, tu vida espiritual?”.

Sobre la vida pastoral, dijo que “debemos preocuparnos por inculcar a los hijos una vida espiritual, ya que como adultos nos preocupamos más por estar en las redes sociales, por hacer ejercicios y, sobre todo, por presumir más las cosas materiales.

“Y nos preocupamos menos por la vida espiritual de nuestros hijos, con el pretexto de que no tenemos tiempo de llevarlos al catecismo. Esto es no ser un buen pastor”, indicó.

“Pero hay niños sinceros que vienen y dicen que sí quieren participar en el catecismo, pero que sus papás no quieren o no tiene tiempo, y me pregunto: ¿Qué clase de pastores somos como padres?”, expresó el padre.— María Inés Castilla Quintal

De un vistazo

Los padres e hijos

El sacerdote Francisco Kantún Medina pidió “amar y poner más atención a sus hijos porque el día de mañana tus hijos serán padres y eso mismo repetirán. Falta mucha atención a los hijos y más en estos tiempos en que nos preocupamos más en cosas banales que en fortalecer la vida emocional y espiritual de nuestros hijos. Como padres, deben ser como el buen pastor: cuidar lo que amamos”.