Exhorto en Tzucacab: ''Por favor, cuiden a sus hijos''

Salen a cantar la ramada con riesgo de contraer Covid

TZUCACAB.— En el municipio padres de familia manifestaron su preocupación debido a que desde anteayer martes 1 de diciembre, en medio de la pandemia, varios niños ya comenzaron a ir de casa en casa para cantar la ramada, como cada año.

Dijeron que hay varios menores que salen sin tomar las medidas recomendadas, pues se les ha visto sin cubrebocas y sin cuidar la sana distancia, por lo que corren un riesgo de contagiarse.

Esta preocupación la manifiestan los padres de familia a través de las redes sociales.

Exhortan a los papás a cuidar a sus hijos, ya que las clases presenciales se suspendieron precisamente para prevenir contagios.

Primero la salud

Aunque por un lado elogian que esta tradición se siga, “es más importante la salud en estos tiempos de pandemia”, señalaron.

“Si se cuidan, el próximo año tendrán más tiempo para seguir con esta tradición”.

Galdino Mena Yam, uno de los padres de familia, preguntó a través de las redes sociales.

“¿Por qué no evitar las salidas cuando sea posible? Niños andando para cantar la rama. Es una bonita tradición cuando no hay riesgos. Pero ahora hay que cuidarse. Por favor, cuiden a sus hijos. Hay que prevenir para no lamentarse después”.

Por otro lado, profesionales de la salud exhortaron en días pasados a que, si una persona es diagnosticada como sospechosa de Covid, que acepte tomarse la muestra, por el bien de todos.

Aseguraron que es un procedimiento sin dolor, gratuito y los resultados son confidenciales. “Si no se toman la muestra nunca van a saber si son positivos y contagiaran a más personas”, destacaron.

El director del Centro de Salud, doctor Roberto Angulo Jiménez, dijo que en la villa hay personas renuentes a hacerse dicha prueba y pueden ser fuente de contagios, si son positivos.

Pidió que, en caso de ser sospechoso, evitar salir de casa y seguir las medidas recomendadas.