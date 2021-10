Mujer afirma que injustamente lo acusan de abuso

TICUL.— La ticuleña Silvia Maricela Sulú Moreno exige justicia para su hijo D.E.T.S, quien fue acusado de violar a una persona discapacitada el pasado mes de agosto.

La madre de familia entregó un escrito al Diario que dice lo siguiente:

“Hace tres semanas privaron de su libertad a mi hijo como presunto responsable de la violación a un joven con síndrome de Down.

“Dicen que ocurrió el 15 de agosto de 2021 en mi tienda (en la calle 19 entre 32 y 34) que se ubica en un predio.

“Soy madre de un estudiante de licenciatura de Enfermería, cuyo futuro resultaba prometedor; sin embargo, este futuro se ve nublado el día de hoy, ya que falsamente fue señalado como probable responsable de un delito que no cometió.

“Me atrevo a asegurar no como madre, sino como una ciudadana que hace valer sus derechos. El Ministerio formuló imputación a mi hijo por el hecho sucedido el pasado 15 de agosto alrededor de las 4:40 de la tarde en mi propia casa”, detalla la madre de familia.

Viaje familiar

Silvia Sulú afirma que el 15 de agosto toda su familia viajó a la ciudad de Mérida por el aniversario luctuoso de su esposo.

“A las 8 de la mañana pegó una camioneta tipo Van de pasaje y nos ausentamos por razones familiares; viajamos mi hijo D.E.T.S, mi otro hijo, familiares y yo. Nos dirigimos a Mérida por el aniversario luctuoso de mi esposo y de sus padres.

“El evento religioso se efectuó a las 11 de la mañana en la capilla de la Catedral. Al término nos trasladamos a puerto Progreso para comprar comida, luego nos trasladamos a Chelem para convivir con la familia y retornamos a las 8 de la noche. El 23 de septiembre se llevó al cabo la audiencia de vinculación a proceso en la carpeta de investigación 456/2021, pudimos demostrar, con testigos oculares, fotografías e incluyendo al chofer de la Van, que ese día mi hijo D.E.T.S estaba con nosotros.

“Por lógicas razones no puede ser responsable del delito que lo imputaron, estuvimos lejos y las horas no concuerdan como señaló la víctima.

“Aun así, el ciudadano Juez Primero de Control en el III Distrito Judicial, con sede en la ciudad de Tekax, decidió vincular a proceso por el delito imputado por la Fiscalía, por la única razón de que los hechos no fueron controvertidos por la defensa. Hechos que desde luego no lo fueron porque la investigación compete al ministerio público, y como parte de la sociedad esperamos que el delito (no) quede impugne (impune) y el verdadero responsable reciba la sanción de la ley.

“Pero no mi hijo D.E.T.S, que es falsamente señalado y que injustamente se encuentra privado de su libertad, por eso me dirijo a la sociedad y a las autoridades competentes para que se le haga justicia.

Petición

“Hago un llamado al presidente (de) la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Mauricio Vila Dosal, y al alcalde Rafael Montalvo Mata por esta injusticia”, finaliza la afectada.— Sergio Iván Chi Chi

Juicio En prisión

La Fiscalía General del Estado formuló la imputación a D.E.T.S. por violación agravada.

Caso

El ataque sexual ocurrió el pasado 15 de agosto contra una persona discapacitada y D.E.T.S. quedó en prisión preventiva.

Audiencia

En la audiencia celebrada el lunes 23 de septiembre, en el Centro de Justicia Oral de esta ciudad, los fiscales formularon la imputación del delito y expusieron los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso del acusado.