Exigen su liquidación: piden copia de contratos al edil de Río Lagartos

RÍO LAGARTOS.— Extrabajadores del Ayuntamiento exigen las copias de sus contratos y que el alcalde Erick Alcocer Estrada les pague su liquidación, pues no cumplió con las cláusulas que firmaron al inicio de la administración.

Como se recordará, el martes cerca de 40 servidores públicos de diferentes áreas fueron despedidos de manera injustificada tras el cobro de sus quincenas.

Los exempleados se presentaron esa misma noche para pedirle una explicación al primer edil, pero no estaba en el Palacio Municipal.

El temor de los trabajadores era que les modificaran el contrato que firmaron al principio del periodo, ya que de acuerdo con las cláusulas, finaliza hasta el próximo 31 de agosto.

Los inconformes exigen una copia del contrato, pues se les debió entregar desde que fueron contratados, el viernes fueron citados en el Palacio y les dieron los documentos que requerían.

Se percataron que el Ayuntamiento no cumplió varias cláusulas, como el periodo vacacional como marca la ley, la prima vacacional, aguinaldo completo y horas extras.

José Cruz Hoil Rajón, uno de los despedidos, lamentó que confiaron en el alcalde cuando los contrató, pues al principio todo transcurría bien hasta que comenzaron los recortes en los sueldos.

Añadió que lo menos que debía hacer el primer edil tras no pagarles completas sus quincenas era mantenerlos en sus puestos hasta que acabe la administración. Precisó que lo único que buscan es su liquidación, pues de no haber actuado de esa manera, aunque sea explicarles el motivo de sus despidos, no exigirían finiquitos.— WENDY UCÁN CHAN

Respuesta Alcalde

El inconforme José Cruz Hoil Rajón comentó que el alcalde sigue sin dar la cara.

Ausencia

Incluso ni está en el puerto, “como nunca lo estuvo durante toda su administración”.

Posibles denuncias

Los trabajadores ahora buscan asesorarse para interponer las denuncias correspondientes.