Exigen transparencia en Izamal sobre el paso del Tren Maya

IZAMAL.- Un grupo de manifestantes, encabezados por el jefe supremo maya en Izamal, José Elías Canché Pisté, exigieron que se realice una asamblea en Izamal para informar sobre el paso del Tren Maya en el municipio.

Te puede interesar: Descubren supuestas figuras de alien en construcción de Tren Maya

La manifestación ocurrió este domingo 29, frente al ex parador turístico de Izamal ubicado en la calle 31 entre 24 y 22. Con pancartas en mano, los inconformes indicaron que el comisario ejidal José William May Gorocica, de Izamal, tiene un proceso de impugnación, por lo que piden a los responsables del Tren Maya no hacer tratos con él, sino con los ejidatarios.

José Elías Canche Pisté destacó que piden trasparencia con los campesinos y que las asambleas sean públicas y no privadas.

Por su parte, la Gobernadora Indígena del Estado de Yucatán, Ignacia Margarita Torres Sansores, pidió que se dé la oportunidad de escuchar a los ejidatarios de Izamal. Asimismo, solicitó que el comisario ejidal muestre con documentos su validez como autoridad. Destacó que José William May Gorocica y que Fonatur, ICA y de más involucrados en el proyecto solo se “entienden” con los presidentes de los municipios.

También acusaron a la empresa BARRIENTOS Y ASOCIADOS de discriminar a los ejidatarios de Izamal y entregaron una petición con 250 firmas para solicitar transparencia en el caso del proyecto del Tren Maya.