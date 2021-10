Exigen una indemnización

Viuda y sucesores de ejidatarios aún esperan un pago

IZAMAL.— Encabezados por el líder campesino José Elías Canché Pisté (a) “Tony Canché”, un grupo de ejidatarios sucesores y viudas de ejidatarios realizaron un plantón a las puertas de la Procuraduría Agraria el pasado jueves 30, para exigir que de igual forma puedan cobrar la indemnización de 3,400 pesos correspondiente a la indemnización como pago por las 15.5 hectáreas que en la polémica asamblea ejidal se llevó a cabo el 19 de septiembre por el trazo y proyecto del tren maya.

Portaron carteles que decían, entre otras cosas “Exigimos que se pague a las viudas y sucesores, caso tren maya”, “Pedimos al presidente de la República investigue directiva ejidal de Izamal”, “Pedimos al presidente de la República investigue sobre el cenote Jobsob”, “Pedimos se investigue asamblea del 19 de septiembre por irregularidades de la Procuraduría Agraria”.

Los manifestantes indicaron que ellos no pudieron cobrar pero que gente afín al alcalde Warnel May Escobar dio indicaciones de que se les pagara al comisario ejidal, José William May Gorocica, al igual que a otras personas que están en la misma situación que los manifestantes y que por ser gente cercana al comisario ejidal sí pudieron cobrar.

Actas de defunción

Indicaron que de igual forma a las viudas se les pidió el acta de defunción de sus maridos y la entregaron con la promesa de recibir el pago, pero hasta ahora no han recibido la indemnización.

Los quejosos preguntaron “¿El dinero de la indemnización que no pagan, a quién se le quedará?” “¿Será que las autoridades ejidales de Izamal y la delegada de la Procuraduría Agraria, Rita Candelaria Chuil se lo dividirán? ¿Dónde está la transparencia y cero corrupciones que dice el gobierno federal?” “¿Fonatur se quedará con el dinero que no se reparte a las viudas y sucesores?”.— José Candelario Pech Kú.