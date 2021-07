Exporta chile de Tizimín

Agricultor elige el cultivo sin uso de productos tóxicos

TIZIMÍN.— La producción de chile habanero de un agricultor tizimileño traspasa fronteras: exportará a Texas más de dos toneladas en los próximos días.

En los últimos meses Antonio Couoh Suaste, hermano de Pedro, alcalde electo, incursionó en el cultivo de chiles habanero, x-catic y dulce.

Aunque desde hace años se dedicaba a sembrar maíz, cuyas plantas posteriormente ensila y las convierte en pacas para comercializar, le surgió el interés por aprovechar la tierra para producir chiles, tomates y papayas.

Actualmente en el rancho “Don Rodrigo” hay media hectárea de x-catic, media de chile dulce, dos y media hectáreas de habanero en sus variedades Chichén-Itzá y Px, así como media hectárea de tomate y tres de papaya.

Hace mes y medio comenzaron con la cosecha de chiles y hasta ese momento el mercado era local, el producto se desplazaba a Mérida, Oxkutzcab y Tizimín.

Antonio Couoh indica que apenas la semana pasada obtuvieron una tonelada diaria.

“Cuando iniciamos con la producción de chiles nos guiamos de un asesor importante, con estudios, que asesora invernaderos y fue él quien nos dijo que tratemos de cultivar un chile con inocuidad, pensando en una futura exportación”.

“Con el temor que nos ataquen las plagas estábamos conscientes que tendríamos que emplear productos que no son permitidos en el extranjero, fue así como comenzamos a trabajar, pero al paso del tiempo nos dimos cuenta que no fue necesario meter esos productos prohibidos”.

Según dice, con el antecedente de la inocuidad lo localizan hace un mes, verifican la cosecha y compradores extranjeros se animan, asegurando así la cosecha para su exportación.

Hoy ese mercado extranjero es una realidad por lo que desde ayer y hoy estarán cosechando las dos toneladas que demandan.

El chile habanero que se estarían llevando es al que ellos llaman “apericado” con un color entre naranja y verde que además tienen una medida no menos de los 4 centímetros.

En los cultivos trabajan desde jóvenes, mujeres y hombres y son alrededor de 25 empleados de los cuales 16 son mujeres.

El mismo productor reconoce que son más eficientes las mujeres pues cosechan con más cuidado los frutos y son más ágiles.

Leticia Dzib Poot, de la comunidad de Cabichén es una joven que a falta de empleo tras concluir su bachiller se dedica a la cosecha de chile habanero.

María Guadalupe Medina Ku es de la comisaría de Dzonot Aké y lleva dos años trabajando en los cultivos.

La madre de dos hijos dice que es un trabajo fácil del cual ya se acostumbró pues es lo único que puede realizar en la zona ante la falta de empleos.

Antonio Couoh indica que la próxima semana se espera realizar otro corte con los chiles que todavía están verdes con la intención también de exportar una vez que tengan el color que la empresa busca.

Según dice, si el gobierno apoyara y los productores invierten, se puede obtener calidad ya que el fruto se demanda, pero desgraciadamente los pequeños agricultores ya están desapareciendo.

Por otra parte dice que es triste cómo hoy en día el chile x-catic es escaso, no hay por falta de agricultores interesados en cultivarlo ya que su mercado es meramente local, ya nadie lo siembra y los comerciantes mal pagan el producto, de ahí que algunos ya no quieren invertir por que no es fácil y se invierte mucho dinero

El precio actual del kilo del chile habanero está en 38 pesos, el dulce entre 45 a 50 pesos y el kilo de x-catic entre 50 a 60 pesos.— WENDY UCÁN CHAN