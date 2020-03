Expuestos a todo tipo de infección

Recolectores a la “buena de Dios” en Valladolid

VALLADOLID.— La salud de los recolectores de basura del Ayuntamiento está en riesgo por la naturaleza del trabajo que realizan, y ahora más con la contingencia por el coronavirus o Covid-19.

No obstante el riesgo, algunos dicen que no tienen más remedio y deben trabajar porque la ciudad no se puede quedar sucia y la sociedad tampoco puede almacenar sus bolsas de desperdicios, porque podría ser mucho más grave.

En plática con dos de ellos, con la petición de anonimato por temor a alguna represalia, comentaron que la vida los puso en esa situación al no estudiar ninguna carrera, de modo que se tienen que adaptar a las circunstancias.

Los trabajadores revelaron que el ayuntamiento llevó al cabo algunas modificaciones en el servicio, a fin de que la ciudad no se quede sin el servicio, de tal modo que son dos de cuatro camiones que realizan el trabajo, pero se turnan en brigadas para que no se reúnan todos los trabajadores.

Usan lo mismo

Sin embargo, consideran que no se previene nada con esa acción, pues los que resulten infectados bien podrían contagiar a sus compañeros, ya que son las mismas herramientas que usan, como camiones, tambos, escobas y todo lo que se requiere para hacer el trabajo.

Lamentablemente, dijeron, es un trabajo que tienen que hacer y estar dispuestos a todo lo que eso implique, incluso uno de ellos dijo “si Dios dice que hasta aquí llegamos, ni modo, todo lo dejamos en las manos del Señor”.

El mismo riesgo corren los que trabajan en el tiradero, incluso son más de 30 pepenadores cuya única fuente de ingresos es estar en el basurero buscando cartón, latas, plástico y todo material que puedan vender y obtener recursos para comprar comida para su familia, de tal modo que estas personas están expuestos a contagiarse no solo del Covid-19 sino a todo tipo de virus, bacterias y microbios.

Bolsas contaminadas

Comentaron que es claro que no tienen ningún tipo de protección, ya que están en constante contacto con bolsas de basura “que ya habrá tocado alguien que tenga el Covid-19”, por lo tanto su situación es grave, pero quizá nadie se percate de esa situación.

Ellos si trabajan comen, por lo tanto tienen que salir todos los días, sobre todo porque no se puede quedar la ciudad sucia, ni las familias pueden almacenar sus bolsas de desperdicios, lo cual sería mucho más grave, insistieron.— Juan Antonio Osorio

