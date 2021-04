Expuestos al clima

Locatarios temen que productos se dañen por lluvias

VALLADOLID.— Locatarios del mercado municipal, consideran que en los toldos que se están instalando en la calle 32-A donde serían reubicados tendrían serios problemas, ya que sus productos se podrían mojar cuando llueva, además que se verán sucios y contaminados con el polvo de esa arteria.

Como hemos publicado, el gobierno federal en coordinación con las autoridades municipales, pretenden iniciar con la rehabilitación del mercado municipal, por lo que los locatarios serán trasladados en parte de la calle 32-A, a un costado y en la parte posterior de la oficina del Agua Potable.

La reubicación se programó para la semana pasada, pero durante estos días los empleados municipales trasladaron tarimas e instalaron toldos.

Reiteran molestia

Los locatarios manifestaron de nuevo su enojo por los planes de las autoridades municipales, ya que no es el momento para llevar al cabo una obra de ese tipo en el mercado porque los perjudicaría unos siete meses y “es obvio que se trata de un proyecto electorero, pero le resultará contraproducente al Ayuntamiento porque la mayoría no está de acuerdo”.

Las vendedoras de ropa indicaron que en la calle 32-A tendrían muchos problemas al estar al aire libre y la lluvia o polvaredas dañarían sus productos.

En el caso de las que ofrecen frutas y verduras, sus productos se contaminarían con el polvo, sobre todo en esta época del año.

Los locatarios coinciden en que no tendrían un lugar digno para sus necesidades fisiológicas o al menos hasta ahora no les dicen si tendrán o no baños en el lugar.

La calle 32-A está rodeada de monte, por donde podría salir algún animal, como serpientes y alacranes, que los pueda atacar o se guarde entre sus cosas.

Indicaron que en ese lugar muchas personas entran a realizar sus necesidades, de modo que los clientes no aguantarán los malos olores y estarían en un situación antihigiénica.— j.a.o.o.

Propuestas Traslado

Los locatarios consideran que el Ayuntamiento debió presentar alternativas viables.

Opción

Las autoridades también consideraron trasladar a los locatarios a las instalaciones de la unidad deportiva de la colonia “Fernando Novelo”, pero los afectados indicaron que ahí no iban a vender nada.