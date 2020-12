Exsíndico, víctima

Detención injusta por oficiales de la SSP, en Bokobá

BOKOBÁ.— Édgar Enrique Moo Huchín, exsíndico de este municipio, denunció por abuso de autoridad a elementos de la unidad 6600 de la SSP, acompañados de la comandante municipal Gabriela Mezeta.

El quejoso explicó que alrededor de las 8 de la noche se dirigió en motocicleta a casa de un amigo para ver por televisión el segundo tiempo del partido de fútbol de Pumas contra Cruz Azul, el pasado domingo 6.

“Entrando a la casa, los policías llegaron al domicilio, hablaron varias veces pidiendo que salga, al asomarme me informan que se van a llevar la motocicleta por no tener placa.

“Al ver que cargaban la moto salí de la casa para decirles que es un abuso de autoridad y no podían llevársela porque está estacionada y no circulando.

“El responsable de la unidad 6600, de la SSP, pide que me detengan sin darme explicación, abordándome en una patrulla municipal.

“Al llegar a la base local, pregunté una vez más la razón de mi detención, y no dan respuesta”, relató.

Moo Huchín agregó que luego le piden que sople al oficial, y éste dice que ‘estas adentro’, luego me presentan como todo un delincuente para subirme a la unidad 6600 para trasladarme a la dirección municipal de Seguridad Pública de Motul, donde me aplican la prueba del alcoholímetro y salgo con 36 grados, que según la ley no amerita una detención ni un traslado a dicha ciudad.

“Al no llegar a los grados de alcohol que amerita la detención, el responsable de la unidad 6600 escribe en la hoja de ingreso a la cárcel ‘por alterar el orden público’, lo que es falso, y ordenó 36 horas de arresto”.

El afectado aseveró que la actuación de los oficiales de la SSP no es la correcta, por lo que exigió una investigación de Asuntos Internos de la corporación.

El exservidor público expresó que ahora él fue el afectado y mañana serán otras personas, e indicó que espera que se actúe conforme a la ley contra los oficiales de la unidad 6600, “para que nadie más pase por este calvario”.— Mauricio Can Tec