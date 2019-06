Externan carencias de fraccionamiento

En Umán abordan a autoridades en una reforestación

UMÁN.— Aprovechando una campaña de reforestación donde estuvieron presentes regidoras, un grupo de vecinas del fraccionamiento Siglo XXI de este municipio externó las carencias y el abandono del lugar.

En el parque del fraccionamiento Siglo XXI, la dirección de Desarrollo Rural y las empresas SICA y Enfie México, realizaron junto con alumnos del Colegio de Bachilleres de Umán, una reforestación en el centro recreativo, donde sembraron Xcanlol, ciricote, jabín, zapote y ramón.

Un grupo de vecinas aprovechó la asistencia de la síndica Grisely Concepción Guémez Cauich, y las regidoras Julissa Quintal Quintal, Nadine Várguez Ruz y Mariela Chan Chuil, para hablar sobre la situación de abandono en el que está el fraccionamiento.

“Nos parece muy bien que vengan a reforestar pero hay un gran problema, después se van a morir (las plantas), porque no hay ni una toma de agua en el parque, lo decimos porque hace cuatro meses hicieron lo mismo y todas se murieron, así que queremos que por lo menos coloquen una toma de agua para que los vecinos vengamos a regarlas; si se dan cuenta los pocos árboles que están por la capilla es porque vamos con las vecinas que nos dan agua para ponerles”, comentó Guadalupe Tah.

“También vean cómo están las calles, varias ni siquiera pavimento tienen, por lo que tenemos que buscar material para rellenarlas, ahora en época de lluvias se convierten en un lodazal, como la calle 33 entre 38 y 40, son criaderos de moscos y tenemos un monte cerca. Ya se imaginan cómo nos la pasamos”, señaló Margarita Ortiz.

“Lo que queremos es que nos hagan caso y cumplan las promesas que nos hicieron, pues en su momento hasta con lluvia pasaron y ahora no dan la cara; vean cómo está nuestro fraccionamiento, entendemos que en tres años no les alcanzó, pero vamos para un año y no vemos que se preocupen por los que vivimos aquí, tenemos problemas de alumbrado público, las calles ya no tienen pavimentación y no hay seguridad”, expresó Sully Tun Quintal

La regidora Mariela Chan aseguró a las vecinas que plantearán sus quejas a alcalde Freddy Ruz Guzmán.

“Es bueno saber de forma directa sus quejas, tengan la seguridad que plantearemos sus demandas en nuestras comisiones y con el alcalde Freddy Ruz Guzmán, así como vamos a estar pendientes de que sean atendidas lo más pronto posible algunas de sus peticiones”, concluyó.— Carolina Uc Quintal