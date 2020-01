Extranjeros salvan, con sus células madre, a ocho mexicanos

La médula ósea se importó desde Francia, Israel y Estados Unidos, mediante la asociación Be the Match, en 2018 y 2019

Desde que llegó a México en 2017 y hasta la fecha, Be the Match exporta médula ósea de donadores registrados en el país e importa células madre de donantes de otras naciones países para mexicanos que tienen alguna enfermedad de la sangre, informa Michelle Aguirre Benavides, gerente regional de la asociación mundial en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco.

Destaca que la exportación de tejidos se hace con un permiso que expide la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Conforme aumenten los donadores registrados en México, afirma, habrá mayor oportunidad de que un paciente mexicano encuentre a su hermano de médula ósea en el mismo país.

¿Algún yucateco ya donó médula ósea vía Be the Match?

Todavía no. Esperamos que algún yucateco sea compatible a lo mejor con otro yucateco.

(De los 500 registrados desde junio de 2019, cuando la asociación llegó a la entidad). No ha salido ninguno compatible (con un paciente), contesta la directiva, en entrevista.

¿Algún yucateco ya recibió una donación mediante el apoyo de la asociación?

Tampoco. No. Por eso es importante difundir que Be the Match ya está aquí, en Yucatán, y no solo registra donantes sino también está a la disposición de pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea, responde.

¿Qué debe hacer un paciente de Yucatán para acceder a los donadores de Be the Match?

Le debe pedir a su médico que nos contacte, él se comunica con nosotros y hacemos la búsqueda de un donante compatible. Si lo hay, se trabaja con el médico.

¿En cuánto tiempo un paciente recibe la respuesta de si la asociación lo acepta?

Aceptamos a todos.

¿Hay límite de edad del paciente para pedir un donante?

No hay límite de edad. Nuestro objetivo es salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

Cualquier persona que necesite un trasplante puede contactarnos (a través de su médico) y nosotros la apoyamos en la búsqueda de un donador.

También tenemos fondos destinados para ayudar al paciente a costear hasta el 50% de lo que cuesta su trasplante.

¿Cuánto cuesta un trasplante de médula ósea?

Depende de cada caso, pero actualmente cuesta alrededor de un millón de pesos. Puede ser más, puede ser menos.

Esto también porque las células (madre) se están importando de otros países.

Es muy importante tener donadores registrados en México, y en Yucatán, para que estos costos bajen. Si empezamos a tener donadores aquí en México, en vez de importar las células, simplemente las movemos de un estado.

¿De qué países importan las células madre para México?

Hemos tenido importación de Francia, Israel, Estados Unidos.

Justamente el (jueves) 5 de diciembre tuvimos nuestro primer encuentro de una paciente mexicana, de Chihuahua, con su donador de Estados Unidos. Fue un evento público en Ciudad de México.

Te puede interesar: Emotivo encuentro de hermanos de médula ósea

¿Cuándo y dónde le hicieron su trasplante? ¿Qué enfermedad tenía?

A ella le hicieron su trasplante en febrero de 2018 en Estados Unidos. Tenía leucemia (mieloide crónica). Ya está curada, hace su vida normal, va a la escuela.

¿En qué estado de México hay más donadores, más cultura de donación de médula ósea?

En Ciudad de México, porque es donde están nuestras oficinas y tenemos mayor presencia.

¿En qué entidad de México se necesita más la donación de médula ósea?

En todo México. Cada año en el país se detectan más de 14,000 nuevos pacientes con alguna enfermedad en la sangre que necesitan una donación de médula ósea, y solo el 10% de ellos logra un trasplante, encuentra un donador compatible.

¿Algún caso de un niño que haya recibido un trasplante a través de su agrupación?

Ramoncito (Guerrero, de 7 años, con síndrome de Wiskott Aldrich); su familia es de Morelia (Michoacán) y lo trataron en Ciudad de México. Se le hizo el trasplante en 2018. Una persona de Estados Unidos le donó.

Ves a Ramoncito, quien hoy sigue en recuperación, y es un niño sano y alegre.

¿Un adulto le puede donar a un niño? ¿a un adulto mayor?

A quien sea que lo necesite, siempre y cuando tengan compatibilidad genética.

Tenemos en nuestro registro 22 millones de personas registradas como donadores en el mundo (en los 30 años de vida de la asociación fundada en EE.UU.). En México tenemos poco más de 40,000. Nosotros tenemos el registro más grande y diverso del mundo.

¿Quiénes son los que se registran más como donadores en Be the Match: las mujeres o los varones, los jóvenes o los adultos?

No hay distinción por género.

Por edad, los jóvenes, de 25 a 35 en promedio son los que más se inscriben. Pero tenemos personas desde 18 y hasta 44 años en el registro en México y el mundo.

¿Cuáles son las enfermedades que más ha atendido Be the Match con los trasplantes de médula ósea?

Leucemia, en primer lugar; mieloma y linfoma.

¿Cuáles son las enfermedades menos atendidas?

No tenemos ese registro. Pero con los trasplantes de médula ósea se tratan poco más de 70 enfermedades, clasificadas en cinco grupos: 1) leucemias y mielomas, 2) enfermedades de la médula ósea y relacionadas a su fallo, 3) hemoglobinuria paroxística nocturna, 4) padecimientos hereditarios del sistema inmunológico y 5) enfermedades metabólicas hereditarias.

¿Ha muerto alguna persona a la que, con la ayuda de Be the Match, se le hizo un trasplante en México?

No. Llevamos ocho trasplantes hechos en México, todos de médulas óseas importadas.

Además, llevamos ocho donadores cuya médula ósea se recolectó en el país y se exportó.

Las 16 personas viven. Son de todo tipo de género y edad.

En 2018 salvamos a poco más de 6,500 vidas en el mundo, y en 30 años, a poco más de 92,000.

¿Tienen algún sondeo o estudio que dé idea de cuáles son las enfermedades más frecuentes en Yucatán u otra entidad que requieren de un trasplante de médula ósea?

En este momento no porque, justamente, no existe un registro ni cifras de pacientes que presentan las 70 enfermedades tratadas con este trasplante.

¿Aquí en Yucatán se hacen trasplantes de médula ósea?

No. Ningún doctor de Mérida los hace, hasta donde sé. Lo que leí fue que trajeron los equipos para hacerlos, pero al no encontrar especialistas que los realicen se los llevaron a Querétaro.

Muchos de los hematólogos que hacen los trasplantes de médula ósea llevan a sus pacientes a Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Puebla y Monterrey. Por el momento, son los cinco sitios donde hay hematólogos que trabajan con Be the Match.

El médico de cada paciente decide a dónde lo lleva.

¿Las 16 importaciones y exportaciones de células dónde se hicieron?

En Guadalajara y Ciudad de México, en 2018 y 2019, precisa la directiva de Be the Match.

Te puede interesar

Síguenos en Google Noticias