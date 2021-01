Extraño “robo” de 700 pesos

Acude a denunciar la Fiscalía, pero se retira sin hacerlo

MOTUL.— Un hombre acusó a la Policía Municipal de robarle 700 pesos y advirtió con demandar ante la Fiscalía General del Estado, pero al final se retiró sin hacerlo.

Gabriel Canul Kuk, de 23 años de edad, citó a medios de comunicación a las puertas de la Fiscalía para señalar de manera pública el atraco de los oficiales. Anticipó que interpondría una denuncia judicial y que esperaría su turno.

Según datos averiguados en la agencia 24 de la dependencia, los empleados le explicaron al afectado el procedimiento que se seguiría para aclarar el robo que le hicieron los policías, que están divididos en sectores para cuidar la ciudad y por ello serían fáciles de reconocer.

Al escuchar la explicación, Canul Ek se dio la media vuelta sin decir nada y se fue sin interponer la querella.

Antes el hombre, de oficio albañil, refirió que el sábado pasado se quitó de cobrar su sueldo cuando fue sometido a una revisión de rutina por elementos municipales al conducir su bicicleta.

“Me bajo de la bicicleta y me revisan, pero no me fijo que me sacan la billetera del bulto que cargaba, una cuadra y media después al pasar a comprar la cena veo que no la tengo, y los únicos que checaron el morral fueron los oficiales, antes compré en una tienda”.

Luego afirmó que acudió a la Dirección de Seguridad Pública para denunciar los hechos, bajaron las unidades policíacas, pero no reconoció a los oficiales ni la patrulla porque no se fijó, aclarando que no estaba ebrio.

“‘Estamos haciendo lo posible por ayudarte a buscar a los que te quitaron tu dinero’, me dijeron, pero las patrullas llegaban con una mujer oficial, cuando los que me detuvieron son tres hombres”, apuntó.

“No logro ver qué unidad es”, dijo. “En lugar de rebasarme luego de la revisión maniobran en reversa para que no vea quiénes son”.

El director de la Policía Municipal, Pablo Pech Pech, explicó que se le brindaron las facilidades al afectado para que identifique a los oficiales que supuestamente le quitaron su dinero, pero a ninguno reconoció.

“Se le hizo una prueba de alcoholimetría y salió con 130 de alcohol pese a que dijo que no tomó, aunque al final dijo que lo hizo para bajar sus nervios después de lo que le pasó”.— MAURICIO CAN TEC

El funcionario indicó que se llegará hasta las últimas consecuencias para investigar qué pasó, ya que es raro que denuncie públicamente el hecho, amenace con interponer una queja en la Fiscalía y luego no lo haga.