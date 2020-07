Factores para más casos

Alza en Covid-19 por deficiencias en la higiene

VALLADOLID.— Las medidas de prevención del contagio del Covid-19 que se toman no son iguales en todos los giros, pues algunos sí cumplen con los protocolos de salud, pero otros no y consideran que tal vez eso sea uno de los factores que propician el aumento en los casos, aunque también la gente tiene cierta responsabilidad, debido a que no le da el uso adecuado a los cubrebocas y se siguen contaminando al grado de que ahora ya suman 235 infectados.

De acuerdo con un recorrido en la ciudad, se observó que en algunos negocios como los supermercados y otras cadenas de tiendas sí cumplen con los protocolos de salud, al aplicar la pistola medidora de temperatura, y luego, al entrar al negocio, pisan los tapetes desinfectantes, después se aplican gel antibacterial y entran a realizar su compra, y en todas las áreas se tiene la señalización de guardar la distancia correspondiente.

Por otra puerta

Luego, al pagar en las tiendas de autoservicio, se hace de la misma manera, respetando la sana distancia, y se sale por otra puerta, no por donde se entra, con el objeto de protegerse, sin embargo en tiendas más pequeñas y locales no se aplican los mismos protocolos de higiene y prevención, lo que puede ser uno de los factores de contagio.

De acuerdo con observaciones médicas, la mayoría de la gente usa el cubreboca, pero no hay garantía de que no se puedan contagiar debido a que la mayoría, al estar dentro de un negocio, toca y toma productos que están expuestos a otras manos de gente que quizá sean asintomáticos al Covid-19, así que sin saber ya contaminó algunas bolsas.

Mismo cubrebocas

Una persona, al llegar, los va tocando y luego lo hace con su cubrebocas, después ingresa a su auto y entra en contacto con otros objetos que contamina. Acto seguido se va a otro punto, y se vuelve a poner el mismo cubrebocas, y de esa manera se va dispersando el contagio a otros lugares, afectando a muchas personas.

Lo ideal, según se expone, es que la persona lleve consigo varios cubrebocas, de tal modo que cuando salga de un lugar, lo guarde en una bolsa, y luego use otro, y cuando concluyan sus actividades lavarlo y desinfectarlo adecuadamente, de lo contrario los contagios continuarán como se ha observado en los últimos días, pues el número en esta ciudad ya llegó a 220.

Otro de los factores es que en las instituciones bancarias casi todos los días se forman largas filas de gente que acudiendo por algún servicio, aunque siempre están vigilados por agentes policíacos para que respeten su distancia, por momentos se descuidan los uniformados y se vuelven a juntar poniéndose en riesgo de contaminarse.

Visitas a hospitales

Otro de los factores puede ser en el propio Hospital General de esta ciudad, ya que muchos familiares que acuden a visitar a sus pacientes se ven obligados a entrar al edificio, donde se encuentran hospitalizados varios pacientes que están contagiados y que están recibiendo atención, incluso mucha gente está en el lugar por necesidad, pero en realidad tienen miedo al contagio.— Juan Antonio Osorio