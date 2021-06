Fallas de la CFE les dificulta sus pagos

Ni reparte recibos y no sirven dos cajas automáticas

PROGRESO.— Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasan apuros para pagar sus recibos, pues solo funciona uno de los dos cajeros automáticos y, además, ese falla varias veces durante el día, como ocurrió ayer miércoles en perjuicio de vecinos del puerto y las comisarías que fueron a pagar.

En las oficinas de la CFE, ubicadas en la calle 31 entre 60 y 62 del oriente de la ciudad, ya no se hacen cobros ni hay atención de clientes.

Además, el personal de la CFE ya no reparte los recibos en las comisarías, donde los vecinos no siempre se enteran de las fechas cuando los recibos están en los lugares designados por la empresa.

Vecinos de este puerto reportaron que ayer acudieron al cajero automático de la CFE para pagar sus recibos y se encontraron con que el único que funcionaba estaba fuera de servicio, recibía mantenimiento y tuvieron que esperar casi media hora para poder pagar.

Un vigilante les dijo que mejor acudan a pagar en un supermercado o tienda de conveniencia porque el cajero no funciona correctamente, pero los usuarios dijeron que han acudido a esos lugares pero luego aparece que no han pagado.

Debido a que no hay atención en ventanilla, la gente no se pudo quejar ni aclarar el cobro elevado y no tuvo más remedio que pagar para no quedarse sin luz.— G.T.V.