Fallece bebé en Espita; familiares acusan negligencia

ESPITA.- Por una presunta mala práctica médica, una bebe de mes y medio falleció la madrugada del sábado tras ser atendida en el consultorio 24/7 de la villa Espiteña.

La noticia comenzó a difundirse en redes sociales a través del portal de noticias “Alzando la voz”.

Vía telefónica M.L.CH.L., madre de la bebe, relató que todo comenzó la madrugada del sábado alrededor de las 3 de la mañana cuando al no encontrar médico particular, llevó a la infante al consultorio 24/7 donde la recibió el doctor Eduardo D.K.C., a él le informó que su hija presentaba malestar, vómitos y estaba irritada.

De acuerdo al diagnóstico, el médico estipula que tenía una gastroenteritis y colitis de origen no específico, por lo que le recetó 10 gotas de paracetamol cada 6 horas y 5 gotas de metroclopramida cada 6 horas.

Reacción al medicamento "era normal"

La mujer comentó que le resultó extraño que no le hayan checado su peso, ni la temperatura solo le recetó los medicamentos.

Sin embargo a los pocos minutos de darle la dosis señalada la bebe comenzó a estar intranquila, sus ojitos se le iban hacia arriba, le salía espuma de la boca y se le iba de lado.

En sus desesperación regresó al médico, quien les dijo que era normal por los efectos de la medicina e incluso les dijo que ya no le vuelvan a dar otra dosis y se las cambio por butilhioscina.

Regresaron a su casa pensando que todo estaría bien, pero al amanecer del mismo sábado siguió mal y comenzaron con su calvario. Alrededor de las 9 de la mañana buscaron al médico que los había atendido pero nunca lo encontraron. Por lo que acudieron con un médico particular quien con lágrimas en los ojos les dijo que su bebe ya había fallecido y que el médico pudo haber actuado mal por el medicamento que le recetaron.

La mujer señala que también acudieron al centro de salud y ahí también se sorprendieron con la medicación proporcionada y le levantaron un acta por la atención que le dieron al recibir a la infante.

Pide ayuda

M.L.CH.L. dice que no ha levantado la denuncia pues no quiso que le abran el cuerpecito de su bebe y además no sabía cuánto tiempo iban a tardar en entregarle el cuerpo.

La mujer solo quiere que se investigue y se llegue al fondo de lo ocurrido. Asegura que el coordinador del consultorio 24/7 la fue a ver y le pidió los datos de lo ocurrido, además reconoció que el doctor estuvo mal y que incluso ya lo habían movido de Espita.

La madre de familia añade que lo más extraño es que el Ayuntamiento ofreció cubrir los gastos funerales cuando nunca lo solicitaron lo que considera que reconocen que el doctor actuó mal.

La madre del bebé pide que se investigue, pues son de escasos recursos y no sabe a quién acudir. Su número telefónico es el 998 125 0395. WENDY UCAN CHAN