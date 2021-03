Fallece un fundador de secundaria de Tzucacab

Docentes envían sus condolencias en redes sociales

TZUCACAB.— Docentes de la escuela Secundaria Técnica No. 65 de esta villa están de luto por el fallecimiento del profesor Jesús Antonio Moo Castillo, uno de los fundadores del plantel educativo.

Los docentes, principalmente jubilados, compartieron sus condolencias por la pérdida de este maestro.

Como se recordará en este municipio, el maestro Antonio, de Peto, prestó sus servicios durante muchos años, primero en la comisaría de Catmís como director y uno de los fundadores de la secundaria técnica 65, donde hizo varias gestiones para mejorar las instalaciones escolares.

Ayer por medio de las redes sociales los docentes publicaron lo siguiente:

“Lo escuché y no lo podía creer, se nos ha adelantado un gran ser humano, un gran maestro, mi muy estimado exdirector de la Escuela Secundaria Técnica No. 64 de Catmís cuando era Módulo de la Esc. Sec.Tec. No. 14 de Peto y luego también fuimos fundadores de la Escuela Secundaria Técnica No. 65 de Tzucacab, me refiero al Profr. JESUS ANTONIO MOO Y CASTILLO quien fue llamado al encuentro del Señor. Le vamos a extrañar mucho amigo D.E.P. Mi más sentido pésame a toda su familia”.— MARTÍN CHAC BACAB