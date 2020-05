Fallecen dos jóvenes

Fiesta clandestina en Chuburná deja 7 hospitalizados

PROGRESO.— En plena emergencia por la pandemia de Covid-19, la tragedia se hizo presente en la comisaría de Chuburná Puerto, pues dos vecinos fallecieron por consumir licor adulterado. Además hay siete personas, graves, ya hospitalizadas.

A pesar de que, por la pandemia, se prohibieron las reuniones y desde el 10 de abril hay “ley seca” en Yucatán, varios vecinos de Chuburná se reunieron y consumieron licor adulterado.

Se averiguó que A.K., de 29 años, y M.C.T.C., de 33 años, fueron llevados ayer en la mañana al Centro Médico Americano (CMA) de esta ciudad y fallecieron ayer mismo a las 4 de la tarde.

Se dice que hay una persona detenida por los dos homicidios y por la intoxicación de siete vecinos que están hospitalizados.

En el mismo CMA internaron a otra joven, quien por su gravedad fue llevada a un hospital de Mérida.

En el Centro de Salud con Servicios Ampliados, ayer a las 5:30 de la tarde llevaron de urgencia a cinco jóvenes, varones y mujeres, quienes estaban delicados por beber licor adulterado.

A una la llevaron en brazos por un familiar.

A las 7:30 p.m. una ambulancia de la Cruz Roja llevó al Centro de Salud a otro joven, quien comenzó a sentirse mal y está delicado.

Los jóvenes serían trasladados al hospital Agustín O’Horán, en Mérida.

Los reportes policíacos y de paramédicos indican que habría más hospitalizados y fallecidos por el licor adulterado que bebieron el domingo en una fiesta nocturna en un predio de Chuburná.

Unos 30 jóvenes fueron al festejo clandestino.

Bienvenida mortal

Según habitantes de Chuburná y agentes policíacos y ministeriales, la fiesta para darle la bienvenida a una joven vecina de ese puerto que vivía en una ciudad del norte del país y sería una de las fallecidas.

Ayer miércoles en la mañana, varios jóvenes comenzaron a sentir los efectos, a unos les dolía la cabeza, pensaron que era la “cruda”. Otros tuvieron dolores estomacales y visión borrosa.

Primero llevaron al CMA a A.K., quien estaba grave; luego a M.C.T.C. y a otra joven. Los dos primeros murieron a las 4 de la tarde.

Más tarde, otros jóvenes comenzaron a resentir los efectos de la bebida y fueron llevadas al Centro de Salud en ambulancias y vehículos particulares.

Agentes estatales y ministeriales tomaron conocimiento de los hechos y detuvieron a una persona, relacionada con la organización de la fiesta.

El alcalde Julián Zacarías Curi, en un mensaje en Facebook, lamentó anoche los hechos de Chuburná y confirmó que fallecieron dos personas que acudieron a una fiesta clandestina donde bebieron licor adulterado, organizadas por personas irresponsables a quienes debe caer todo el peso de la ley.— Gabino Tzec Valle

Bebidas adulteradas Consejos

La Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas da consejos para identificar bebidas adulteradas.

Diferenciar

Lo primero, dice, es diferenciar entre adulteración y falsificación de licor. Adulterar implica cambiar las características fisicoquímicas del producto y falsificar es un engaño al comprador mediante el cambio de las características generales y de apariencia. Usualmente es una imitación del producto original.

Comprar en negocio formal

Esta parte es la responsabilidad del consumidor, quien por querer ahorrar se arriesga a comprar bebidas adulteradas, falsificadas o de contrabando.

Botella limpia

Hay que revisar que la botella no se abra fácilmente, sea original, no sean reutilizada, no esté rota, enmendada o sucia, y que la unión entre el cuello de la botella y la tapa no esté sellada con cintas.

Líquido limpio

Hay que verificar que el licor no se vea con mugre ni con materia extraña flotando (sin turbidez).

El sello

Revisar que el sello no esté violado.