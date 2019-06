“Falsa” detención con cámara policía

Un pescador: Lo del vídeo oficial fue una actuación

PROGRESO.— El pescador José Daniel Cab Uc afirmó que es un montaje el vídeo municipal que muestra que un sujeto es detenido por tirar basura en el playón poniente de este puerto porque fue captado por el Sistema Interactivo de Cámaras de Seguridad, que el viernes 31 de mayo se inauguró.

El ribereño relató que fue testigo de que prepararon al supuesto infractor y lo llevaron con una bolsa negra al playón, junto al Muelle de Chocolate, para representar que cometía un delito ambiental y es grabado por la cámara instalada en la entrada de ese atracadero.

Cab Uc, conocido como “Teco” en el malecón y playón, de manera espontánea comentó que el martes 28 o miércoles 29 de mayo estaba en el Muelle de Chocolate y vio que una patrulla llegó, estacionó cerca y de ella bajó una persona, a quien los policías le pusieron una camisa vieja y arrugada y, después, le dieron una bolsa negra.

El pescador aseguró que vio que esa persona con la bolsa caminó en la playa, a los pocos minutos por la bocina de la cámara vigía se escuchó una voz femenina que la llamaba y le pidió que retire la bolsa que tiró; después aparecieron policías, quienes lo detuvieron y esposaron.

“Alcancé a escuchar que dijeran que no le apretaran las esposas; un policía me reclamó que con mi teléfono celular estuviera tomando fotos y grabando, me pidieron que me retire de la playa y que no esté grabando vídeo”, narró.

Luego, agregó, el viernes comenzó a circular el vídeo de que por medio de la cámara sorprenden a esa persona tirando basura, pero todo fue simulado y montado para hacer creer la eficacia de la cámara que instalaron, lo cual es falso.

El viernes 31 a las 5 de la tarde el alcalde Julián Zacarías inauguró el Sistema Interactivo, que tiene cámaras con giro/inclinación/zoom (PTZ) en el playón, en Ciénaga 2000 y en la colonia Madero.

En cada base del Sistema Interactivo hay, además, un botón de intercomunicación para que el ciudadano hable con un policía, y un botón de pánico para alertar hechos delictivos o solicitar apoyo.

También tiene altavoces por donde los policías advierten a los delincuentes, y sirenas disuasivas para alertar a los elementos policíacos a la redonda.

Esa misma tarde el alcalde mostró un vídeo donde aparece la persona captada en el playón tirando basura y el momento en que la cámara interactiva entra en acción.

El pescador Cab Uc aseguró ayer lunes que el día que instalaron la cámara en el playón fue cuando se hizo el montaje del supuesto delito ambiental.— G.T.V.