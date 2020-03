Falso aviso de adulto mayor con Covid-19

OXKUTZCAB.— Las autoridades municipales enviaron a un paramédico para que verifique el reporte de que en un predio de la calle 41 entre 56 y 58 había una persona de la tercera edad enferma con coronavirus y descartaron el caso como positivo.

Trascendió en la ciudad que la alerta fue realizada por el exregidor Leonardo Poot Tziu, quien es sobrino del adulto mayor, y, señalan, en medio de la contingencia por el Covid-19, utiliza una cuenta falsa de Facebook para alarmar a la gente y despotricar contra las autoridades, quienes “no atienden su reporte”, según dijo.

Las autoridades afirmaron que se hizo contacto con el adulto mayor, quien fue hallado consciente, sin aliento etílico y que no presentaba síntomas del Covid-19. Fue atendido por el paramédico Jaime Norberto Gómez.

El adulto mayor se identificó como Remigio Cámara May, de 77 años de edad, quien no quiso ser trasladado a la clínica del IMSS para su valoración, y pidió que no se molesten por él, pues “se siente bien”. Según Poot Tziu, su pariente había estado fuera de la ciudad y regresó con síntomas del Covid-19.— Megamedia

