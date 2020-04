Falso reporte: No es un clandestino

Policías no hallan cervezas en un taller mecánico

TIZIMÍN.— La Policía Municipal no baja la guardia contra la venta clandestina de alcohol y continúa atendiendo los reportes de ciudadanos que denuncian esta actividad, aunque en esta ocasión no se comprobó el ilícito y no hubo detenidos.

Ayer martes, la corporación recibió varios reportes de que en un predio ubicado en la calle 57 con 63 de la colonia Sebastián Molas se vendía cerveza, violando la “ley seca” que impera por la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Los vecinos indicaron que había un taxi en el interior de la vivienda donde se realizaba la venta de las bebidas embriagantes.

Al llegar al predio señalado, los agentes se entrevistaron con el propietario de la casa, la cual funciona como un taller mecánico.

El dueño permitió la entrada de los policías, quienes no encontraron evidencias de un ilícito, pero indicaron que estarían al pendiente.

Hasta ayer en el municipio seis personas ya fueron detenidas por la venta de bebidas alcohólicas.— D.R.C.T.

