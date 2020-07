Falta a un acuerdo grupo de taxistas

Los de Valladolid se imponen a grupos foráneos

VALLADOLID.— Taxistas de cuatro agrupaciones de los municipios de Chichimila, Tekom y Tixcacalcupul manifestaron su molestia, debido a que sus homólogos vallisoletanos no cumplen un acuerdo que tuvieron desde que inició la contingencia, ya que los locales no dejan al pasaje en la entrada de la ciudad como acordaron, sino que los llevan de retorno a sus comunidades y no los dejan en donde está el retén en la entrada de la ciudad donde están ellos.

El acuerdo inicial fue que los taxistas de esos tres municipios, al llegar a Valladolid, dejarían a los pasajeros en la entrada y luego los locales se encargaban de llevarlos a su destino, luego los regresaban en el mismo punto para que los foráneos los lleven de regreso a sus municipios, pero eso implicaba un doble gasto para los usuarios.

Hasta hace unos 15 días los taxistas de las agrupaciones Untrac, “De Santoyo”, “Mujil Makoo” (“Gente trabajando”), incluso las secciones de esos lugares pero que pertenecen a la Adalberto Aguilar Osorio, de los tres municipios, ya les permiten llegar al centro de la ciudad a dejar a su pasaje, pero no pueden quedarse en sus sitios en espera de sus clientes, de inmediato se regresan al punto donde se encuentra el retén en la entrada de la ciudad, en espera que los locales, los lleven de regreso a sus comunidades.

Los taxistas locales los recogen en la ciudad, y en lugar de dejarlos en el retén los llevan a sus pueblos, y como ejemplo dicen que a los de Chichimilá les cobran $70 directo, más los $20 que ellos les cobraron al traerlos pagan en total $90.

Además, a los taxistas foráneos les permiten llevar hasta tres pasajeros, mientras que ellos solo pueden traer a dos, pero las autoridades municipales no hacen nada para evitarlo.

Entienden que la medida de evitar cargar pasaje en la ciudad es una determinación de las autoridades municipales, pero lamentablemente los alcaldes de los tres municipios no han aplicado la misma medida a pesar que ellos mismos se los han pedido, de modo que en sus pueblos hay acceso libre, pues se argumenta que no pueden violar la ley del libre tránsito.

Comentaron que no han querido tomar acciones más drásticas para evitar confrontaciones, pero las autoridades deben tomar cartas en el asunto, ya que ellos están siendo afectados económicamente, incluso dicen que los vallisoletanos cuando pasan junto a ellos llevando a su pasaje se burlan, pero no pueden hacer nada.

Por cierto los taxistas de los tres municipios ya habilitaron un terreno a la vera de la carretera, donde estacionan sus autos en espera que lleguen los clientes, pero son pocos los que logran captar a los usuarios para llevar a sus comunidades, la mayoría son llevados de manera directa por los locales.— Juan Antonio Osorio Osorno