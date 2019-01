Falta de educación y extrema pobreza vive una familia de Valladolid

Podrían perder su casa

VALLADOLID.— “La campaña de la lucha por los más vulnerables que emprendieron los tres niveles de gobierno no está funcionando, en el caso de las cuatro niñas que fueron abandonadas por su madre Orfa Santos Lozano, las pequeñas se encuentran en un estado de indefensión sin que hasta el momento nadie haga algo por ellas”, expresó Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano.

Venancio Tec Canché, esposo de María de Jesús Cobá Caamal, tía de las niñas, es propietario del terreno y la casa donde viven.

La casa es habitada por seis niños, María Cobá y su esposo, además de la abuela paterna de las pequeñas, María Isabel Camal Puc, de 88 años de edad, y dos adultos varones, hijos de la octogenaria y cuñados del dueño de la casa.

“Analizando más a profundidad el caso, en el predio hay una falta de educación, pobreza extrema, no tienen suficiente espacio para estar cómodos, carecen de baño, aunque ya se les está habilitando uno, las niñas no van a la escuela, los adultos no tienen trabajo fijo, mucho menos el dueño de la casa que se la pasa buscando todos los días un lugar en donde le den labores de chapeo”, comentó Pat Xuluc.

Tec Canché le dijo al líder de Despertar Ciudadano que les pidió prestado dinero a un sobrino y a un vecino, a cambio les firmó unos documentos que no recuerda de qué se trata.

En la calle

Pat Xuluc señaló que Tec Canché, de 78 años de edad, le dijo a su esposa, de 45 años, que tiene miedo de que su sobrino le quite su casa y se quedarían en la calle.

El líder de la agrupación consideró que el caso de la familia es un ejemplo para que las autoridades “se pongan las pilas” y demuestren que quieren apoyar a los más vulnerables, “como lo gritan en sus discursos”.

“La Comuna o el gobierno del Estado deben implementar programas para atender este caso, poner a disposición de la familia a un maestro para dar clases u ordenar que las inscriban en una escuela, asignarles un abogado para que se encargue del asunto de la deuda de la casa”, dijo.

“Además deben incluirlos en los programas sociales, hasta el momento nada se ha hecho y la familia sigue en un estado de vulnerabilidad”.

“Se requiere de incluirlos en los programas de Pensión para Adultos Mayores y Prospera, los cuales no tienen”.

Pat Xuluc y Silvia Dzib Tun se están encargando de las niñas, además llevarán a los adultos para que tramiten su credencial del INE para que puedan recibir apoyos.

Una vecina que es profesora ofreció acudir a la vivienda para enseñarles a leer y escribir a las menores.— J.A.o.O.