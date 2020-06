Falta más empatía

El yucateco usa las redes, no las calles, para manifestarse

Yucatán ha conocido casos de brutalidad policiaca que derivan en la muerte de detenidos, como la del afroamericano George Floyd, que desató una movilización masiva de protesta en Estados Unidos y varias ciudades del mundo; como la del albañil Giovanni López en Jalisco, que también generó protestas, pero la sociedad local no reacciona igual con los casos recientes del progreseño Gaspar Avelino Sulub Aké y de Ronald Richmond Díaz, de Chacsinkín, presuntas víctimas de policías yucatecos.

El doctor en Sociología Othón Baños Ramírez, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uady, explica que hay diferencias en esos casos de presunto abuso y brutalidad policiaca.

El asesinato de Floyd a manos del policía de Mineápolis Derek Chauvin despertó la sensibilidad ciudadana por el vídeo donde se ve la forma cruel como el policía blanco lo estrangula lentamente con la rodilla, lo cual, aunado a la historia cargada de racismo en Estados Unidos, generó la indignación masiva de la gente.

Lo que es similar en los casos de racismo mencionados es que hay un problema de forma, como lo es la violencia policiaca y el abuso de la autoridad; no es generalizado, pero está bien marcado que sí existe la violencia policiaca.

En el fondo es donde está la diferencia muy grande en estos casos porque la sociedad norteamericana viene arrastrando un problema de racismo desde su fundación y no lo ha podido superar pese al movimiento de Martin Luther King y el hecho de que ese país ya tuvo como presidente a un afroamericano como Barack Obama.

“Los movimientos contra el racismo en Estados Unidos han reivindicado los derechos civiles y humanos de los ciudadanos negros y blancos, pero permanecen las desigualdades, principalmente en la aplicación de la justicia”, señala el sociólogo. “La desigualdad se muestra más en la justicia contra los negros y la policía, que es particularmente más violenta contra los negros en comparación que contra los blancos. El racismo es un tema que está bastante documentado en la historia de Estados Unidos, es un tema muy sensible porque lo atiza el propio presidente Donald Trump, que le da bastante importancia al hablar y darle apoyo moral y político a los supremacistas blancos. En vista de eso, hay una sensibilidad muy grande de la comunidad afroamericana con los temas de violencia policíaca, pero aparte, cuando vemos el vídeo que dio origen a esta ola de violencia vemos mucha saña y prepotencia increíble de ese policía que agrede al señor Floyd y eso indigna”.

“Lo ahoga lentamente a pesar de sus gritos hasta que murió. Cuando ve uno el vídeo no deja de sentir coraje por la forma como el policía usa la violencia contra una persona que no podía defenderse porque tenía las manos esposadas, todo esto hizo que se dé la situación en Estados Unidos”, recalca.

“El vídeo lo ve todo el mundo y le da una dimensión más grande y se vuelve una lucha simbólica, un problema que tiene un simbolismo nacional como es el racismo contra los negros y ya no es la agresión al señor Floyd, sino que el mundo está viendo una agresión para toda la comunidad negra y constatan el abuso del poder policiaco; incluso muchos blancos ven que no es un problema de agresión a un afroamericano, sino es el uso de la fuerza policiaca, y se unen para darle una magnitud muy grande”, subraya.

En México, continúa, no hay una sensibilidad tan fuerte contra el racismo, aunque sí hay, como se vio en Jalisco por el caso de Giovanni, contra el abuso policiaco nada más, pero no tiene el mismo significado social y la sociedad no le da la misma importancia como en Estados Unidos.

“La violencia policiaca es un tema más sensible en México que el racismo, y a pesar de que la sociedad mexicana es sensible al problema del abuso de la policía, no es tan grande, no tiene ese significado para que arrastre y lleve a la gente a la calle a manifestarse”, considera el investigador social.

“Hay protesta e indignación, se pueden ver expresiones en las redes sociales, pero no hay la misma fuerza y capacidad de convocatoria capaz de sacar a la gente a la calle para protestar por esos hechos. Pareciera que la gente no está dispuesta a romper el encierro, no ve como un motivo suficiente la violencia policiaca para marchar y asistir a un mitin”, dijo.

“Falta empatía”

Respecto a los dos casos de presuntas agresiones de policías contra un detenido en Progreso y otro en Chacsinkín, el sociólogo dice que falta empatía en la sociedad yucateca, el ciudadano local es pacífico y prefiere manifestarse en las redes sociales que acudir a las manifestaciones. Eso explica, añade, que los casos de abusos policiacos en Yucatán no produzcan una fuerte empatía a favor de las víctimas y sus familiares.

“Cuando hay casos de abuso policiaco descargan su indignación en las redes sociales con mensajes de repudio, memes y muestras de solidaridad con la víctima, pero no es razón suficiente para que realicen un movimiento en la calle para expresar su indignación”, señala.— Joaquín Chan Caamal

Reacción del yucateco

El sociólogo Othon Baños habla de por qué los yucatecos no salen a manifestarse ante los casos de abuso policíaco.

No le dan importancia

“Hay una total falta de empatía, la gente valora, y si no sabe quién era (el afectado) lo considera un ‘don nadie’ que murió en manos de la policía. No le confieren la importancia que debería darse a la brutalidad policiaca, exigir que los asesinatos no queden impunes y llamar a cuentas a los policías involucrados”, puntualiza.

“Contra los ciudadanos”

“Falta entender que la violencia policiaca no es contra una persona, sino contra los ciudadanos, y el exceso de la fuerza armada y policial debería de ser motivo para que todos protesten y demanden justicia. En varias partes falta esa sensibilidad social para indignarse y lanzarse a la calle a protestar”.