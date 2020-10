Familia pasa por dificultades por las clases en línea

Crisis evidencia carencias

TIZIMÍN.— La pandemia por el Covid-19 saca a la luz las grandes dificultades a las que se enfrentan padres de familia ante la falta de dispositivos electrónicos y conexión a internet para que sus hijos reciban sus clases en línea.

Esta nueva manera de llevar la educación a distancia muestra el panorama real al que se enfrentan las familias de escasos recursos en la actualidad.

Tal es el caso de Landy Marlene Chi Bojórquez, quien tiene seis hijos de los cuales cuatro estudian y con los que pasa apuros con las clases en línea.

La madre de familia señala que su hija, la mayor de 14 años, quien está en tercero de secundaria, es quien tiene todas las ganas de estudiar y no tienen los medios, primero por el teléfono celular pues debido a que lo consiguió de medio uso no tiene varias funciones.

Al principio tenía que gastar 50 pesos a diario en recargas telefónicas para poder recibir y enviar tareas sin embargo un vecino le dio la facilidad de darle internet y paga 50 pesos mensual pero casi todos los estudiantes de la cuadra están conectados lo que afecta el servicio.

La madre de familia dice que en un mismo celular le mandan la tarea de sus cuatro hijos y la situación cada vez se pone peor pues el teléfono se le satura y en ocasiones prefiere borrar las imágenes de sus otros hijos que están en primaria y darle prioridad a su hija de secundaria.

Landy Chi indica que su marido ha pensado en que sus hijos más pequeños dejen la escuela durante este ciclo escolar pues no es fácil llevar las clases a distancia ya que tampoco tiene tiempo.

Dice que solo una vez a la semana se sienta con sus hijos a apoyarlos en tareas pues tiene otras ocupaciones en su hogar.

La misma situación atraviesan sus sobrinos y los vecinos de la cuadra, quienes prefieren invertir 50 pesos en comida que en recargas para el celular.

Recientemente, dijo, les falló la cámara del único dispositivo que tienen por lo que tienen que buscar con algún conocido de la colonia quién les tome fotos de los trabajos y poder mandar a las maestras.

“Los maestros no comprenden, lo primero que dicen que no hay pretextos para no hacer la tarea, pero mis hijos aunque la hagan no tenemos cómo demostrar que están trabajando”, expresa.

La familia, que vive en la colonia en la calle 26 entre 65 y 67, cerca de la capilla de la Santa Cruz, necesita otro teléfono celular y pide que si alguien tiene la posibilidad, que le done alguno.— W.U.CH.