Familia sale y su casa se quema en Tahdziú

TAHDZIÚ.- Demetri V C., vecino del municipio de Tahdziú, vivió momentos de angustia y desesperación al enterarse de que su casa se estaba quemando.

A las diez de la mañana, empezó el incendio que, sospechan, habría sido provocado, pues en ese momento no había nadie en la vivienda, ubicada en la calle 16, entre 7 de la colonia Emiliano Zapata.

El afectado informó que su esposa se fue a pasear con su hija mientras él hacía unas diligencias, pero a las diez le avisaron que su casa estaba en llamas, por lo que solicitó el apoyo de la policía municipal y los trabajadores arribaron al lugar.

Un incendio provocado

Demetrio señaló que 50 personas lo ayudaron para apagar el incendio, pero no se pudieron evitar los daños en el techo y otros utensilios. Indicó que el incendio fue provocado, pues no había cables en el lugar ni habían dejado nada encendido.

“Agradezco a todas las personas que me ayudaron a apagar el incendio, pues con cubetazos de agua logramos apagar el fuego y evitar que se quemara por completo la casa. La policía tomó conocimiento de lo ocurrido y el director me dijo que me apoyaran con huanos para volver a construir el techo que se quemó”, añadió el afectado.