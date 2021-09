Familiares de una mujer hallada muerta en Ticul denuncian feminicidio

TICUL.— Familiares de Norma Guadalupe Díaz Collí, quien tenía 41 años de edad y falleció presuntamente de un infarto cardíaco fulminante el pasado lunes 30 de agosto, denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en Mérida, el presunto feminicidio de la mujer.

Como informamos, Norma Díaz fue hallada sin vida a un costado de una camioneta, en una parcela de la colonia San Benito.

Su muerte habría sido, según la información proporcionada, producto de un fulminante paro cardiaco.

El suceso ocurrió el pasado 30 agosto alrededor de las 9 de la mañana.

La mujer acudió a un apiario cuando le sobrevino el ataque. Al llegar los socorristas, no pudieron hacer nada, ya que Norma Díaz ya no tenía signos vitales.

No obstante, los familiares califican ahora como extrañas las circunstancias que rodean la muerte de su familiar, ya que Norma Guadalupe, indican, presentaba lesiones en varias partes del cuerpo.

“Para empezar, no sabemos cómo llegó hasta ese apiario, ya que ella trabajaba como ama de casa del señor O.P.M., quien es dueño de ese apiario”, relató una de las hermanas de la fallecida que omitió decir su nombre por temor a represalias.

“A nosotros nos avisaron alrededor de las 3 de la tarde y el lugar donde falleció esta a más de un kilómetro dentro del monte de San Benito y eso es extraño”, agregó.

“También lamentamos que la Policía Municipal no nos haya apoyado, ya que realizaron el levantamiento del cuerpo de forma rápida y no llamaron al Semefo y que si queríamos hablarles (al Semefo) nosotros les pagaríamos, pero no lo hicimos ya que vivimos al día.

“Lo peor es que no hubo una investigación a fondo de los hechos, ya que el dueño del apiario estuvo como si nada ese día y no estaba preocupado.

“Acá en la Fiscalía (agencia de Ticul) nos cerraron las puertas, ya que nos dijeron que el cuerpo ya se movió y todas las evidencias fueron manipuladas”, concluyó la mujer.— S.I.C.C.