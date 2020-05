Familias de Tekax reciben cerca de 10,000 despensas

Nuevo llamado a permanecer en casa por Covid-19

TEKAX.— El alcalde Diego Ávila Romero informó que ya se inició la entrega del segundo paquete de despensas del Programa de Apoyo Alimentario impulsado por el gobierno del Estado.

“El objetivo es que cada familia tekaxeña reciba su despensa, algunas personas donan su parte y se reparte entre la gente más vulnerable”, expresó.

Desde la semana pasada, empleados de la Comuna y voluntarios se dieron a la tarea de entregar la segunda tanda de los paquetes de despensas del programa. En total fueron entregadas cerca de 10,000 despensas, afirmó el primer edil.

Agregó que la entrega de apoyos continuará cada quincena durante toda la contingencia por el Covid-19, y la repartición se realiza casa por casa, sin distinción alguna.

Ávila Romero explicó que el Ayuntamiento entrega algunas cosas de más en hogares donde hay mucha vulnerabilidad, gracias a donaciones de carnes, embutidos y verduras.

“Hubo algunos reportes de personas que no recibieron el apoyo, pero ya tomamos cartas en el asunto y ya se están entregando.

“El objetivo es que les toque a todos”, apuntó.

El alcalde invitó por enésima vez a la gente a permanecer en casa.

“Estamos en el pico de esta pandemia del Covid-19 y hay que cuidarnos para que no salgan más contagios, vamos a hacer caso a las recomendaciones que nos emiten las autoridades de salud, no te arriesgues a salir de casa si no es necesario, de esta manera estamos evitando que el virus se propague en esta ciudad.

“Quedarse en casa es la mejor medicina contra este mal”, puntualizó.— Arnulfo Peraza Rodríguez