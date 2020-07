Fatídica falta de ambulancia

Muere octogenaria: no había en Ticul traslado médico

TICUL.— María Elizabeth Uicab Tzun, de 81 años de edad, quien presentaba síntomas de Covid-19, falleció en su domicilio ayer cerca de las 5 a.m. luego que no fue canalizada a una clínica de Mérida al no haber ambulancia en el Centro de Salud.

Familiares y fuentes confiables del Centro de Salud revelaron que la octogenaria habría acudido anteayer por la tarde a la institución médica pues se sentía mal y presentaba los síntomas del coronavirus.

La mujer pasó varias horas en el hospital ya que no había ambulancia disponible para trasladarla a un hospital que atiende casos de Covid-19.

Alrededor de las 11:30 de la noche, fue enviada de regreso a su domicilio con el argumento de que cuando llegue una ambulancia sería la primera en ser trasladada.

“La señora se puso contenta cuando le dijo la doctora de turno que se fuera a su casa y que si llegaba la ambulancia la mandarían a buscarla.

“Su respuesta fue triste, ‘sé que voy a morir porque uno de mis hijos murió de Covid porque la ambulancia llegó tarde, mejor me muero en mi casa’”, dijo la fuente.

“La mujer debió irse encapsulada”, relataron trabajadores del Centro de Salud.

El servicio médico en la clínica local estaría colapsando, pues varios empleados ya dieron positivo.— Sergio Iván Chi Chi